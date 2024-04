EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Verhaltener Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Frauenthal Holding AG: Verhaltener Ausblick für das Geschäftsjahr 2024



18.04.2024 / 12:26 CET/CEST

Die Frauenthal Holding AG sieht sich in ihren beiden Divisionen Handel und Automotive mit einem zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld und einer angespannten Marktsituation konfrontiert.

Das Konzern-EBITDA und Konzern-EBIT werden voraussichtlich sowohl im ersten Halbjahr 2024, als auch im Gesamtjahr 2024 deutlich unter den Vergleichswerten 2023 liegen. Sollten sich die für das bisher laufende Geschäftsjahr zu beobachtende Trends fortsetzen, ist auch eine substanzielle Verschlechterung im Vergleich zu 2023 möglich. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen von der weiteren Konjunktur und dem Marktumfeld in den Divisionen ab, insbesondere der weiteren Entwicklung der Baukonjunktur und der Förderungen für erneuerbare Energien, der Rohstoffpreise und des Zinsumfeldes, und sind derzeit nicht zuverlässig prognostizierbar.

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 wird am 28. August 2024 veröffentlicht. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das am 20.3.2024 angekündigte Rückkaufangebot für eigene Aktien voraussichtlich am oder um den 26.4.2024 starten wird.

Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich

