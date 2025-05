EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Gründung der „eROCKIT DEFENCE“ – Entwicklung und Vertrieb militärisch nutzbarer E-Zweiräder geplant

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Kooperation

ARI Motors Industries SE: Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Gründung der „eROCKIT DEFENCE“ – Entwicklung und Vertrieb militärisch nutzbarer E-Zweiräder geplant



05.05.2025 / 09:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ARI Motors Industries SE: Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Gründung der „eROCKIT DEFENCE“ – Entwicklung und Vertrieb militärisch nutzbarer E-Zweiräder geplant

Borna, 5. Mai 2025 – Die ARI Motors Industries SE (ISIN DE000A3E5XR0) hat heute gemeinsam mit der eROCKIT AG eine Absichtserklärung zur Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft mit dem Namen eROCKIT DEFENCE unterzeichnet. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von elektrisch betriebenen Zweirädern und Amphibienfahrzeugen für den vornehmlich militärischen Einsatz.

Highlights der geplanten Joint Venture-Struktur:

Joint Venture-Name: eROCKIT DEFENCE

Zielgruppe: NATO- und EU-Spezialkräfte, Aufklärungseinheiten, Sicherungskräfte, Krisenreaktionskräfte

Produktionsstandorte: Neue Fertigungsstätte in Borna (Sachsen) sowie bestehendes Werk in Říčany (Tschechien)

Geplanter Sitz: Berlin

Bestehende Kontakte zu militärischen Entscheidern und Bundeswehr-Förderstellen bereits vorhanden

Technologisch einsatzbereit: 130km Reichweite, 110km/h, erweiterbar als Cargo- oder Sonderfahrzeug

Mittelfristiges Zielvolumen: 50-100 Mio. EUR

Dual-Use-Ansatz mit Perspektive auf zivile Skalierung und Börsengang

Exklusive Investorenpräsentation am 8. Mai 2025 (Online)

Hintergrund und Zielsetzung

Die ARI Motors Industries SE und die eROCKIT AG haben sich auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt, um ein innovatives Produkt für sicherheitsrelevante Einsatzzwecke zu schaffen: geräuscharme, wendige und elektrisch betriebene Zweiräder und Amphibienfahrzeuge, die unter anderem im Bereich Verteidigung, Grenzsicherung und innerstaatlicher Einsätze genutzt werden sollen.

Die neue Joint Venture-Gesellschaft eROCKIT DEFENCE wird in Berlin ansässig sein. Die Produktion soll an zwei Standorten erfolgen: im tschechischen Říčany sowie auf dem Betriebsgelände der ARI Motors SE in Borna, wo zudem eine neue Fertigungsstätte errichtet werden soll. Die Gesellschaftsform wird derzeit zwischen einer AG und einer SE geprüft.

Marktpotenzial und Zielgruppen

Das Produkt richtet sich primär an:

Spezialeinheiten (z.B. KSK, Kommando Marine),

Aufklärungseinheiten (z.B. Fernspäher),

Militärpolizei, Logistiktruppen und Krisenreaktionskräfte.

Adressierbarer Markt:

300.000 Soldaten in spezialisierten Einheiten der NATO/EU

Potenzielle Flottengrößen: 10–200 Fahrzeuge je Einheit

Durchschnittlicher Stückpreis: 15.000–20.000 EUR

Konservatives Umsatzpotenzial (5 Jahre, 15 Kunden): ca. 13,5 Mio. EUR

Mittelfristiges Zielvolumen: 50–100 Mio. EUR (inkl. UN, Polizei, Grenzschutz)

Bereits heute bestehen enge Kontakte zu sicherheitsrelevanten Stellen, unter anderem zu Entscheidungsträgern innerhalb der Bundeswehr, dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr sowie zur Führungsebene operativer Einheiten. Erste vertrauliche Präsentationen haben stattgefunden, weitere Termine sind geplant.

Technologischer Stand und Erweiterbarkeit

Das geplante Einsatzfahrzeug basiert auf einer bestehenden Technologieplattform mit einem elektrischen Antriebssystem (Spitzenleistung bis 16kW), einer Reichweite von über 130 km pro Ladevorgang und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h. Die Fahrzeuge sind robust, leicht und leise, was sie ideal für Aufklärungsmissionen, den städtischen Raum oder schwer zugängliches Gelände macht. Eine spätere Erweiterung zur Cargo- oder Sonderfahrzeugversion ist technisch bereits vorgesehen.

Potenzial für Dual Use und zivile Skalierbarkeit

Neben der primären militärischen Zielgruppe sieht die Gesellschaft auch Potenzial für eine spätere zivilrechtliche Anwendung des geplanten Fahrzeugs. Zahlreiche erfolgreiche Fahrzeuge mit militärischem Ursprung – etwa Jeep, Land Rover Defender oder Mercedes G-Klasse – haben im zivilen Bereich Kultstatus erreicht. Die eROCKIT DEFENCE-Zweiräder sollen technisch und optisch so gestaltet sein, dass perspektivisch auch eine Einführung als zivile Version geprüft werden kann. Ein solcher Dual-Use-Ansatz würde das adressierbare Marktvolumen deutlich erhöhen.

Branchendynamik und Kapitalmarktperspektive

In den vergangenen Monaten ist ein deutlicher Anstieg von Börsengängen und Ausgliederungen im sicherheitsrelevanten Industriesektor zu beobachten. Unternehmen wie Renk, Steyr Motors, sowie angekündigte Börsengänge von thyssenkrupp Marine Systems, KNDS oder Quantum Systems unterstreichen die Kapitalmarktfähigkeit technologiebasierter Verteidigungsunternehmen. Die geplante eROCKIT DEFENCE bewegt sich mit ihrem Produkt- und Zielmarkt in einem vergleichbaren Umfeld. Eine spätere zivile Skalierung und ein perspektivischer Börsengang sind daher Bestandteil der mittel- bis langfristigen Planung.

Zeitplan (Auszug aus der Absichtserklärung)

Bis 15. Mai 2025: Unterzeichnung der verbindlichen Joint-Venture-Vereinbarung

Bis 30. Juni 2025: Gründung der eROCKIT DEFENCE

Bis 31. August 2025: Abschluss Finanzierungsrunde I

Bis 31. März 2026: Vorstellung des ersten Prototyps

Bis 30. September 2026: Straßenzulassung des Prototyps in Deutschland

Bis 31. März 2027: Börsengang der eROCKIT DEFENCE

Einladung zur exklusiven Investorenpräsentation

Die Gesellschaft lädt ihre bestehenden Aktionäre zu einer Investorenpräsentation zur geplanten Gründung der eROCKIT DEFENCE ein:

📅 Donnerstag, 8. Mai 2025, um 14:00 Uhr (online)

✉️ Anmeldung bis Mittwoch, 7. Mai 2025, 24:00 Uhr an invest@ari-motors.com

🔎 Teilnahmevoraussetzung: Nachweis der Aktieninhaberschaft zum Stichtag 7. Mai 2025

Kontakt für Rückfragen:

Investor Relations

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

E-Mail: invest@ari-motors.com

Web: www.ari-motors.com

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Ende der Insiderinformation

