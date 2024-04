Tesla - Im Rückwärtsgang

Mit einem RSL-Wert von 0,75 auf Sicht der letzten 27 Wochen zählt die Tesla-Aktie derzeit zu den relativ schwächsten Titeln im Nasdaq-100®. Dazu kommt ein angeschlagenes Chartbild, denn im bisherigen Jahresverlauf hat der Autotitel deutlich Federn lassen müssen. Letzteres schlug sich zuletzt in einem negativen Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 223,03/226,84 USD) nieder. Spätestens seit Ende Januar liegt zudem eine abgeschlossene Toppbildung vor. Alle beschriebenen Faktoren deuten auf einen intakten Abwärtstrend hin. An dieser Stelle wird es interessant. Schließlich hat das Papier seit Anfang März zwischen gut 180 USD und 160,50 USD eine seitliche Schiebezone ausgebildet. Im Verlauf der aktuellen Woche erfolgte nun der Ausbruch aus diesem Konsolidierungsmuster – und zwar per Abwärtskurslücke (161,38 USD zu 158,30 USD). Rein rechnerisch ergibt sich dadurch ein weiteres Abschlagspotenzial von 20 USD. Um den größten Druck von der Tesla-Aktie zu nehmen, ist dagegen ein schnelles Schließen des o. g. Kurslücke vonnöten. Entsprechend bietet sich ein Stop-Loss auf Basis der oberen Gapkante an.

Tesla (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.