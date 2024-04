EQS-News: Bio-Gate steigert Umsatz 2023 um gut 20 Prozent und plant weiteres Wachstum

EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Bio-Gate steigert Umsatz 2023 um gut 20 Prozent und plant weiteres Wachstum



22.04.2024

Bio-Gate steigert Umsatz 2023 um gut 20 Prozent und plant weiteres Wachstum

Umsatz steigt auf Basis vorläufiger Zahlen auf rund 7,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,0 Mio. Euro)

Konzernjahresfehlbetrag auf Basis vorläufiger Zahlen auf -1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -1,8 Mio. Euro) vermindert

Basis für weiteres Wachstum durch Geschäftsausbau gestärkt

Nürnberg/Bremen, 22. April 2024 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) den Umsatz um gut 20 Prozent auf rund 7,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,0 Mio. Euro) gesteigert. Der Konzernjahresfehlbetrag nach Minderheiten verminderte sich auf rund -1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -1,8 Mio. Euro).

Entwicklung innerhalb der Geschäftsfelder

Im Geschäftsjahr 2023 ist der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege am stärksten gewachsen und erreichte einen Umsatz von rund 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,9 Mio. Euro). Bei Veterinär und den Messdienstleistungen der Tochtergesellschaft QualityLabs BT stiegen die Erlöse ebenfalls zweistellig auf 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) beziehungsweise auf 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro). In der Human-Medizintechnik sank der Umsatz stichtagsbedingt auf 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro). Im Bereich Industrie und Hygiene wurden nach der Corona-Pandemie weniger Hygienepflegemittel nachgefragt, was zu einem Umsatzrückgang auf 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) führte.

Organisationsausbau für weiteres Wachstum erfolgt

2023 schloss die Bio-Gate AG den Geschäftsausbau mit der nochmaligen Vergrößerung der Produktionskapazitäten erfolgreich ab. Gleichzeitig wurde wie angekündigt in Personal für den nationalen und internationalen Vertrieb, das Marketing sowie den kaufmännischen und technischen Bereich investiert. Um zukünftig nachhaltig zu wachsen, besitzt die Personalgewinnung auch im Geschäftsjahr 2024 einen hohen Stellenwert.

Die endgültigen Geschäftszahlen für 2023 sowie weitere Details zu den Geschäftsfeldern und der Ausblick für das Jahr 2024 werden Ende April/Anfang Mai veröffentlicht. Am 25. April präsentiert sich das Unternehmen auf der 37. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) der GBC AG.

Über Bio-Gate:

