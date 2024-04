Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 22.04.2024 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) The Transformers - Private Assets akquiriert Mittelständler mit Wertsteigerungspotenzial und richtet sie neu aus Die am Kapitalmarkt noch eher unbekannte Beteiligungsgesellschaft Private Assets ist auf die Übernahme und Neuausrichtung von mittelständischen Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert, wozu operative Verlustphasen, ungeklärte Nachfolgen oder Carve Outs gehören können. Dem Unternehmen gelang innerhalb weniger Jahre der Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit zehn Beteiligungen in den Segmenten Industrial, Automation & Technology sowie Consumer & Solutions, die zusammen Jahresumsätze im deutlich dreistelligen Mio.-Euro-Bereich aufweisen. Angesichts der hierzulande steigenden Unternehmensinsolvenzen und einer strukturell wachsenden Zahl an Unternehmen mit Nachfolgebedarf sehen wir ein chancenreiches M&A-Umfeld für Private Assets, zumal die Gesellschaft mit einer ersten Add-on-Akquisition in Spanien sowie der Eröffnung eines Auslandsbüros in Paris seit 2023 auch nach Westeuropa expandiert. Zwar wächst mit zunehmender Größe des Portfolios insbesondere im industriellen Bereich die Anfälligkeit für konjunkturelle Schwankungen, doch wird dies durch erkennbare Transformationserfolge überlagert. Als wesentlichen Erfolgsfaktor erachten wir hierbei die umfangreiche Markt- und Restrukturierungs-Expertise im Top Management, das zugleich zu den Hauptanteilseignern von Private Assets zählt. Zudem verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Expertenteam für alle Schlüsselfunktionen im Transformationsprozess der Beteiligungen, wobei man der Digitalisierung eine elementare Bedeutung beimisst. Dass diese Saat aufgeht zeigt sich beispielhaft an der Kernbeteiligung Procast Guss: Die traditionsreiche Kundengießerei wurde 2019 vom heutigen Private Assets-Team in wirtschaftlicher Notlage übernommen und erzielte dank wegweisender Investitionen in die Digitalisierung eine signifikante Steigerung der Wettbewerbsqualität und zahlreiche Neukundengewinne. Nach einigen strategischen Buy&Build-Schritten zählt die Procast-Gruppe heute zu den führenden Anbietern hochqualitativer Gusslösungen in Europa. Im ersten Halbjahr 2023 steuerte das von Procast geprägte Industrial-Segment mit Erlösen i.H.v. 51,1 Mio. EUR den Löwenanteil (ca. 70%) zum Konzernumsatz bei. Mit einer EBITDA-Marge von knapp 15% ist es zugleich die mit Abstand profitabelste Business Unit, in H1/23 leisteten aber erstmals alle Segmente einen positiven EBITDA-Beitrag. Mit den im Juni vorliegenden Zahlen für FY-2023 dürfte Private Assets Erlöse von mehr als 160 Mio. EUR und operative Ergebniszuwächse ausweisen. Ein bedeutender Ergebnisfaktor sind üblicherweise auch nicht-cashwirksame Effekte aus Zukäufen unter Buchwert ('Bargain Purchase'), Akquisitionen oder gar Exits antizipieren wir in den Prognosen aber nicht. Auf Basis der jüngsten Übernahme eines Elektronik-Dienstleisters (MONe: Jahresumsatz ca. 10 Mio. EUR) und erwarteter Verbesserungen bei den bestehenden Beteiligungen erachten wir für 2024 ff. einen profitablen Wachstumskurs als visibel. Da zugleich der CAPEX-Bedarf relativ gering ist (MONe 2023-2026: Ø 2,1% v. Umsatz), sollten spätestens ab 2025 nachhaltig positive Free Cashflows erwirtschaftet werden können. Fazit: Private Assets dürfte sukzessive die Früchte der Transformationsprozesse in den Beteiligungen ernten und mit Neuakquisitionen sowie perspektivisch Exits auf sich aufmerksam machen. Wir erachten den Investment Case als attraktiv und nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem DCF-basierten Kursziel von 10,00 EUR in unsere Coverage auf. 