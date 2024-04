IRW-News: Sovereign Metals Limited: Graphitexperte in Entwicklungsteam für Kasiya aufgenommen

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Graphitexperte in Entwicklungsteam für Kasiya aufgenommen

- Sovereign verstärkt das Owners Team durch die Ernennung von Dr. Surinder Ghag, einem auf Graphit und Batterieanoden spezialisierten Berater, zum Chief Technology Officer - Graphite

- Dr. Ghag ist Metallurgieexperte mit 25 Jahren Erfahrung mit kritischen Mineralien wie Graphit und Rutil

- Sovereign ist auf gutem Weg, globaler Marktführer bei Produktion von natürlichem Flockengraphit zu werden, einem wichtigen Nebenprodukt des Rutil-Graphit-Projekts Kasiya in Malawi

- Die Ernennung von Dr. Ghag ist eine weitere Verstärkung des erstklassigen Projektentwicklungsteams von Sovereign, das gemeinsam mit dem strategischen Investor Rio Tinto an der Entwicklung von Kasiya arbeitet

23. April 2024 / IRW-Press / - Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich, die Ernennung von Berater Dr. Surinder Ghag zum Chief Technology Officer - Graphite im Owners Team von Sovereign bekannt zu geben. Dr. Ghag wird die Graphitstrategie von Sovereign bei der Qualifizierung des Graphitprodukts von seinem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) für Lithium-Ionen-Batterieanoden unterstützen.

Dr. Ghag ist ein hochqualifizierter Metallurge mit über 25 Jahren Branchenerfahrung, einschließlich der Entwicklung von Graphittestprogrammen, Strategien für die Verarbeitung von Erz zu Graphitanoden, Machbarkeitsstudien für Anodenanlagen sowie Projektentwicklung und Inbetriebnahme. Zuletzt hatte Dr. Ghag maßgeblichen Anteil an der Entwicklung einer umweltfreundlichen und wirtschaftlich machbaren Methode zur Veredelung von Graphit, wobei er mit der wissenschaftlichen Forschungseinrichtung der australischen Regierung, CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), zusammenarbeitete. Vor seiner Arbeit mit Graphit war Dr. Ghag unter anderem als Verfahrenstechniker in unterschiedlichen australischen Mineralsandbetrieben tätig.

Ein wesentlicher Bestandteil von Graphitverkaufsabkommen ist die Kundenqualifizierung. In seiner Funktion als Chief Technology Officer - Graphite wird Dr. Ghag für die Entwicklung und Durchführung von nachgelagerten Graphittestprogrammen verantwortlich sein, die auf die Graphitproduktentwicklung und -qualifizierung abgestimmt sind, während Sovereign die Gespräche mit Batterieanoden-Verarbeitungsunternehmen, Endverbrauchern und potenziellen zukünftigen Abnahmepartnern fortsetzt.

Managing Director Frank Eagar sagte nach der Ernennung:

Ich freue mich, Dr. Ghag willkommen zu heißen, während wir unser Owners Team als Vorbereitung auf die Projektumsetzung weiter verstärken. Kasiya wird den weltweit kostengünstigsten Graphit mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck liefern. Dr. Ghag, der ein Teil von Sovereign wird, wird unser metallurgisches Know-how über Graphit und unser Verständnis des nachgelagerten Marktes erheblich verbessern, um den Vorteil von Kasiya am unteren Ende der Kostenkurve in eine signifikante Eroberung des Marktes für aktive Anoden umzusetzen.

Bereits zuvor gemeldete erste Beschreibungstests des Graphits von Kasiya haben eine hervorragende Eignung für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien gezeigt, wobei eine hohe Reinheit und eine hohe Kristallinität die wesentlichen Merkmale sind (siehe ASX-Pressemitteilung vom 8. Juni 2023: Kasiya Graphite Shows Excellent Suitability For Use in Lithium Ion Batteries, https://www.investi.com.au/api/announcements/svm/fe3830af-843.pdf).

Zusätzliche Sphäronisations- und Veredelungstests werden zurzeit in einem führenden deutschen Graphitlabor durchgeführt, um die Schlüsselparameter in größerem Maßstab zu validieren. Die Ergebnisse sollen in Kürze eintreffen.

Darüber hinaus führt Sovereign zurzeit ein Graphit-Großprobennahmeprogramm durch, um große Mengen an Flockengraphitprodukten für weitere nachgelagerte Testarbeiten und eine erste Produktqualifizierung herzustellen, die die laufenden Gespräche mit Batterieanoden-Verarbeitungsunternehmen, Endverbrauchern und potenziellen zukünftigen Abnahmepartnern unterstützen.

HINTERGRUND DES MARKTFÜHRENDEN GRAPHITPOTENZIALS VON KASIYA

Kasiya ist die größte bekannte Rutillagerstätte (Titan) der Welt mit einer JORC-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) von 17,9 Mt (Millionen Tonnen). Mit einer MRE von 24,4 Mt ist sie auch eine der größten bekannten Flockengraphitressourcen.

Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) von Sovereign bestätigte, dass Kasiya ein potenzielles wichtiges Mineralprojekt mit einem äußerst geringen CO2-Fußabdruck ist, das langfristig beträchtliche Mengen an natürlichem Rutil (das hochwertigste und reinste natürliche Titan-Rohmaterial) und Graphit (eine Schlüsselkomponente einer Elektrofahrzeugbatterie) liefert und gleichzeitig beträchtliche wirtschaftliche Renditen generiert. Sowohl Titan als auch Naturgraphit sind für mehrere Volkswirtschaften der Welt von grundlegender Bedeutung und auch für Dekarbonisierungslösungen, die erforderlich sind, um die Klimaneutralität und andere von den politischen Entscheidungsträgern gesetzte Ziele zu erreichen.

Die PFS bestätigte das Potenzial von Kasiya, mit 244.000 t Graphitkonzentrat pro Jahr der weltweit größte Produzent von Naturgraphit zu werden. Gemessen an den Grenzkosten wäre Kasiya mit 182 USD/t (FOB Nacala) auch der kostengünstigste Graphitproduzent der Welt.

Im Juni 2023 wurde bei nachgelagerten Testarbeiten an Graphit von Kasiya nachgewiesen, dass dieser überragende Qualitäten aufweist und sich hervorragend für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien eignet. Im Juli 2023 investierte Rio Tinto 40,4 Millionen AUD in Sovereign, was zu einer Beteiligung von zunächst 15 % führte. Im Rahmen des Investitionsabkommens werden Sovereign und Rio Tinto zusammenarbeiten, um das Graphitprodukt von Kasiya zu qualifizieren, wobei der Schwerpunkt auf der Belieferung des Segments für sphärisch veredelten Graphit auf dem Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden liegt.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind einer Meldung vom 5. April 2023 mit dem Titel Kasiya Indicated Resource Increased by over 80% entnommen, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sie basieren auf Informationen, die von Herrn Richard Stockwell, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) ist, zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Stockwell ist einer der Geschäftsführer von Placer Consulting Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Die Original-Pressemeldung ist unter www.sovereignmetals.com.au verfügbar. Sovereign bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die Informationen in der ursprünglichen Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der sachkundigen Personen in dieser Präsentation präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Produktionsziele, Erzreserven, Verarbeitung, Infrastruktur und Kapitalbetriebskosten, Metallurgie (Rutil und Graphit) beziehen, sind einer Meldung vom 28. September 2023 mit dem Titel Kasiya Pre-Feasibility Study Results entnommen, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann.

Erzreserven für die Lagerstätte Kasiya

Klassifikation Tonnen Rutilgehalt Enthaltenes Rutil Graphitgehalt (TGC) Enthaltenes Graphit RutÄq Gehalt*

(Mio. t) (%) (Mio. t) (%) (Mio. t) (%)

nachgewiesen - - - - - -

wahrscheinlich 538 1,03 % 5,5 1,66 % 8,9 2,00 %

Gesamt 538 1,03 % 5,5 1,66 % 8,9 2,00 %

* RutÄq-Formel: Rutilgehalt x Gewinnung (100%) x Rutilpreis (1.484 US$/t) + Graphitgehalt x Gewinnung (67,5%) x Graphitpreis (1.290 US$/t) / Rutilpreis (1.484 US$/t). Alle Annahmen sind der Vormachbarkeitsstudie (PFS) entnommen ** Geringfügige Unstimmigkeiten bei den Summen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Schätzung der gesamten angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen für Kasiya bei Cutoff-Wert von 0,7 % Rutil

Klassifikation Ressource Rutilgehalt Enthaltenes Rutil Graphitgehalt (TGC) (%) Enthaltenes Graphit

(Mio. t) (%) (Mio. t) (Mio. t)

angedeutet 1.200 1,0 % 12,2 1,5 % 18,0

vermutet 609 0,9 % 5,7 1,1 % 6,5

gesamt 1.809 1,0 % 17,9 1,4 % 24,4

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

