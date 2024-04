Microsoft - Massive negative Divergenzen

Nachdem die Microsoft-Aktie in den letzten Wochen in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch 430,81 USD verharrte und dort mehrere Wochenkerzen mit kleinen Körpern ausbildete, kam es in der vergangenen Woche zu ernsthaften Gewinnmitnahmen. Die erste nennenswerte Korrektur seit langem lässt sich beispielsweise an der großen Hoch-Tief-Spanne von fast 30 USD festmachen – übrigens die größte wöchentliche Schwankungsbreite im bisherigen Jahresverlauf. Apropos 2024: Nach drei weißen Monatskerzen in diesem Jahr droht im April erstmals eine rote Korrekturkerze. Charttechnisch stechen vor allem die negativen Divergenzen seitens der Relativen Stärke (Levy) sowie seitens des MACD hervor (siehe Chart). Letzterer hat zudem jüngst auf historisch hohem Niveau ein negatives Schnittmuster geliefert. In diesem Umfeld definieren wir ein Abgleiten unter die Tiefs von Februar/März bei 398,42/397,25 USD als Signalgeber für eine Ausdehnung der jüngsten Korrektur. Die Kombination aus den ehemaligen Rekordständen bei 384,30/366,77 USD sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 373,10 USD) definiert dann die nächste Rückzugszone.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

