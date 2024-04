ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 207 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 207 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen dank etwas gestiegener Erträge und besserer Kostenkontrolle getoppt, schrieb Analyst Oliver Carruthers am Dienstag in seiner ersten Reaktion./ag/mis

