ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 480 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 535 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media-Konzern investieren in Zeiten schwächerer Wachstumsdynamik massiv in das Thema Künstliche Intelligenz, schrieb Analyst Douglas Anmuth am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Meta sei hier optimistisch wie nie und traue sich eine globale Führungsrolle zu./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 04:00 / EDT

