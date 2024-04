Dax startet fester - Aktien der Deutschen Bank unter Druck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Montag höher in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte in den ersten Minuten um 0,2 Prozent auf 18.204 Zähler vor. "Für den Moment scheint der Optimismus zurück zu sein", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Der bisher positive Verlauf der Berichtssaison lässt die Anlegerinnen und Anleger wieder bei Aktien zugreifen." Das gebe dem Dax die Chance, sich jetzt wieder oberhalb der 18.000 Punkte Marke festzubeißen.

Zu den größten Gewinnern im Leitindex zählten Daimler Truck mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Lkw-Bauer hatte sich am Wochenende in den USA mit der Autogewerkschaft UAW auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt und damit einen Streik in letzter Minute abgewendet. Auf der Verliererseite standen die Titel der Deutschen Bank, die sich um mehr als vier Prozent verbilligten. Dem Geldhaus droht nun doch eine milliardenschwere Nachzahlung an die ehemaligen Aktionäre der Postbank.

Im SDax rückten Heidelberger Druck um knapp fünf Prozent vor. Der Maschinenbauer sieht erste Anzeichen für eine Belebung der Auftragslage. "Insbesondere der Auftragseingang im vierten Quartal zeigt eine positive Markttendenz", sagte ein Unternehmenssprecher der "Wirtschaftswoche".

