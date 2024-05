Aktien Europa: EuroStoxx moderat im Plus - Minenwerte in London im Fokus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen gehen am Pfingstmontag mit vorsichtigen Gewinnen in die neue Woche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich im frühen Handel bei 5073,16 Punkten, was ein Plus von 0,19 Prozent bedeutete. Experten rechneten am Morgen aber damit, dass der Handel zumindest bis zum Handelsstart in den USA relativ ruhig verlaufen dürfte.

Der französische Cac 40 zeigte etwas mehr Bewegung, indem er um 0,37 Prozent auf 8197,73 Zähler stieg. Mitunter angetrieben von Minenwerten stieg auch der britische FTSE 100 um 0,34 Prozent auf 8449,03 Punkte. Beide Länderindizes bleiben damit Reichweite ihrer Rekordstände.

In der Rohstoffbranche sorgten Gold- und Kupferpreise auf Rekordniveau für Rückenwind. Dies trieb in London zum Beispiel die Aktien von Fresnillo um drei Prozent nach oben, denn das Unternehmen ist ein bedeutender Förderer des Edelmetalls. Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown sagte, Gold sei als sicherer Hafen gefragt wegen geopolitischer Unsicherheiten, nachdem der iranische Präsident Ebrahim Raisi und sein Außenminister beim Absturz ihres Hubschraubers im Iran ums Leben gekommen sind.

Nachrichtlich für Gesprächsstoff sorgte Ryanair mit positiven und negativen Aspekten. Der Billigflieger legte ordentliche Quartalszahlen vor und startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Doch wegen der Perspektive einer unerwartet schwachen Ticketpreis-Entwicklung konnte dies die Anleger nicht überzeugen, der Kurs ging um 1,3 Prozent zurück.

Schwäche zeigten auch Automobil- und Bankaktien, deren Branchenteilindizes bis zu 0,3 Prozent verloren. Im Bankenbereich machte es sich bemerkbar, dass die italienische Intesa Sanpaolo ex Dividende gehandelt wird. Im Autobereich gab es Abstufungen von Volkswagen und der Porsche AG durch die US-Bank Morgan Stanley.

Neben den Rohstoffwerten waren auch Öl- und Gasaktien auf der Gewinnerseite. Ihr Teilindex erholte sich um 0,8 Prozent von seiner Schwäche der vergangenen Handelstage. Zum Thema am Ölmarkt wurde laut der Hargreaves-Lansdown-Expertin Streeter, dass Saudi-Arabiens König Salman an einer Lungeninfektion erkrankt ist./tih/men