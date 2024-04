EQS-News: YOC AG mit profitablem Wachstum durch Internationalisierung sowie Entwicklung künstlicher Intelligenz für die Technologieplattform VIS.X® im Geschäftsjahr 2023

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

YOC AG mit profitablem Wachstum durch Internationalisierung sowie Entwicklung künstlicher Intelligenz für die Technologieplattform VIS.X® im Geschäftsjahr 2023



Berlin, 29. April 2024 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) steigerte im vergangenen Geschäftsjahr 2023 seinen Umsatz auf Konzernebene um rund 31% auf 30,6 Mio. EUR (2022: 23,4 Mio. EUR).

Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* nach IFRS um rund 0,9 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR (2022: 3,5 Mio. EUR) erhöht werden. Das Konzernperiodenergebnis stieg auf 2,9 Mio. EUR (2022: 2,3 Mio. EUR) an.

Neben der Steigerung der finanziellen Kennzahlen gelang es der YOC AG im vergangenen Geschäftsjahr zusätzlich, ihre internationale Präsenz sowie das Plattform- und Produktangebot auszubauen:

Ausweitung der Geschäftsaktivitäten sowie die kontinuierliche Erweiterung der Plattformfunktionalitäten führten zu einem starken Wachstum, das für 80% der gesamten Umsatzsteigerung verantwortlich ist;

Markteintritt in den nordeuropäischen Raum durch den Erwerb der Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki. Die Erstkonsolidierung der zwischenzeitlich umfirmierten YOC Finland Oy trug mit rund 20% zum Gesamtwachstum bei;

Integration der VIS.X® Artificial Intelligence (VIS.X® AI), ein innovatives Modul der Technologieplattform VIS.X®, welches umfangreiche Algorithmen und Machine-Learning Modelle zusammenfasst. Auf Basis der eigenentwickelten künstlichen Intelligenz profitieren Werbekunden von signifikant gesteigerten Leistungs-kennzahlen ihrer Deals und Kampagnen;

Einführung der YOC Universal Video Solution auf Basis der VIS.X® AI. Mit der YOC Universal Video Solution werden Videoformate automatisch in verschiedene High-Impact Werbeformate umgewandelt, um eine maximale Sichtbarbarkeit und Aufmerksamkeit zu erzielen;

Standardisierung sowie Automatisierung von Geschäftsprozessen führen zu Effizienzsteigerungen und ermöglichen die weitere Expansion der Geschäftsaktivitäten.

Dirk-Hilmar Kraus, CEO der YOC AG: „Unsere Strategie, VIS.X® als die technologische Handelsplattform für hochwirksame Werbeformate im Markt für digitale Werbung zu positionieren, basiert auf Wachstum in unseren Bestandsmärkten, die Einführung der VIS.X® Plattform in neuen Märkten und die Entwicklung und Bereitstellung neuer Handelstechnologien, Werbeprodukten sowie digitaler Inventarquellen. Die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz in unserer Branche birgt ein hohes Potential – wir werden die begonnene Differenzierung mit unserer VIS.X® AI von anderen Technologieplattformen weiter vorantreiben, um zu den führenden Technologie-unternehmen unserer Industrie zu zählen.“



* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2023 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Über YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Kontakt

YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

www.yoc.com

