EQS-News: DC und Zebra Comics kündigen Zusammenarbeit bei der Anthologie Joker: The World an

EQS-News: Zebra Comics PLC / Schlagwort(e): Sonstiges

DC und Zebra Comics kündigen Zusammenarbeit bei der Anthologie Joker: The World an



30.04.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Anthologie wird eine Originalstory mit einer völlig neuen Version des ‚Clown Prince of Crime’ enthalten, die von afrikanischen Erzählern kreiert wurde.

Zebra Comics PLC (https://Zebra-Comics.com), ein führender afrikanischer Comic-Buchverlag, kündigt eine Zusammenarbeit mit DC an, das Teil von Warner Bros. Discovery und einer der weltweit größten Verlage für Comics und Graphic Novels ist. Dabei soll gemeinsam eine Story für die kommende Hardcover-Anthologie Joker: The World kreiert und entwickelt werden.

Bei Joker: The World handelt es sich um eine Anthologie, die einen internationalen Verbund von Kreativen und Verlegern zusammenbringt, um verschiedene Interpretationen des legendären Superschurken von DC vorzustellen.

Für die Mitwirkung an dieser Anthologie hat Zebra Comics PLC die Dienste des Schriftstellers Dr. Ejob Gaius und des Zeichners Bertrand Mbozo’o Zeh in Anspruch genommen, um eine einzigartige Geschichte namens „Black Therapy” zu schaffen. Vor dem unverwechselbaren Hintergrund in Kamerun, im Herzen von Zentralafrika, spielend, stellt „Black Therapy” ein historisches Ereignis in der Comic-Geschichte dar: zum ersten Mal wird der Joker in einer Originalstory neu interpretiert. Diese ist auf ein lokales Publikum zugeschnitten, wurde von einem rein afrikanischen Kreativteam entwickelt und spielt vor dem pulsierenden Hintergrund des afrikanischen Kontinents.

„Diese Zusammenarbeit mit DC stellt einen enormen Fortschritt für die Darstellung von Afrika in der globalen Comicbranche dar”, erklärte Ejob Nathanael Ejob, CEO von Zebra Comics PLC. „Wir sind sehr stolz, Wegbereiter bei diesem Vorhaben zu sein. Hierbei wird einem globalen Publikum eine neue und originelle Version des Jokers vorgestellt, während gleichzeitig das unvergleichliche Ausmaß an Talent und Kreativität der afrikanischen Erzähler demonstriert wird.”

„Black Therapy” verspricht eine packende Storyline, welche die finsteren Machenschaften des Jokers vor dem einzigartigen Hintergrund von Kamerun zeigt und den Lesern eine begeisternde neue Perspektive auf die Kultfigur bietet.

Die Veröffentlichung von Joker:TheWorld ist auf der Zebra Comics-App und -website am 17. September 2024 sowie in teilnehmenden Comicläden, bei Buchhändlern und Einzel-/Internethändlern für den Massenmarkt in den Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland, Italien, Brasilien, Mexiko, der Tschechischen Republik, der Türkei, Japan, Korea, Kamerun, Polen und Argentinien vorgesehen.

Um diesen Kultcomic vorzubestellen, gehen Sie auf die Zebra Comics-App oder die Website unter Zebra-Comics.com. Klicken Sie einfach auf preorder (vorbestellen) unter (https://apo-opa.co/44nsz0k). Nach dem Release im September erhalten Sie dann einen direkten Zugang zu Joker: The World.

Weitere Einzelheiten werden im Vorfeld der Veröffentlichung der Anthologie am 17. September mitgeteilt.

Um weitere Informationen über Zebra Comics PLC und dessen zukunftsweisende Initiativen zu erhalten, besuchen Sie gerne die Website unter Zebra-Comics.com, die Android (https://apo-opa.co/4aSxHM9)- und iOS Apps (https://apo-opa.co/44j0ozs) sowie die Seiten auf Facebook (https://apo-opa.co/4aQDS3r), Instagram (https://apo-opa.co/4aSxIQd), Twitter (https://apo-opa.co/3xR1eaD), LinkedIn (https://apo-opa.co/4aSxJnf), TikTok (https://apo-opa.co/4bcrj21) und YouTube (https://apo-opa.co/3xTyb67).

Diese Zusammenarbeit zwischen Zebra Comics PLC und DC leitet ein neues Kapital in den Annalen der Comicbuchgeschichte ein und zeigt die Macht des Storytellings, das Grenzen überwindet und die Vorstellungskraft weltweit anregt.

Vertrieben durch die APO Group im Namen von Zebra Comics PLC.

Bild 1 herunterladen: https://apo-opa.co/3w3eHvv

Bild 2 herunterladen: https://apo-opa.co/44mFkIv

Kontaktinformationen:

Für Zebra Comics PLC:

Ejob Nathanael Ejob, CEO

Zebra Comics PLC

3rd Floor, PMUC Building,

Akwa, Douala, Kamerun nathanael.ejob@zebra-comics.com

Zebra-Comics.com

ZEBRA COMICS SA/PLC

+237 671 899 877

contactzebracomics@gmail.com

Für DC:

Michael Shelling

michael.shelling@dc.com

www.DC.com

Über DC:

DC, das Teil von Warner Bros. Discovery ist, kreiert legendäre Figuren und unvergängliche Stories. DC ist einer der größten Verlage für Comics und Graphic Novels weltweit. Die Schöpfungen des Verlags unterhalten ein weltweites Publikum unterschiedlicher Generationen mit DC-Reihen und -Figuren in Form von Film, Fernsehen, Animation, Home Entertainment, Spielen und Erlebniswelten sowie auf dem digitalen Comic-Abonnementdienst DC UNIVERSE INFINITE. Erfahren Sie mehr unter DC.com.

30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1893069 30.04.2024 CET/CEST