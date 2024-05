Dax unverändert - Lahmer Auftakt nach Fed und Feiertagspause

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag wenig bewegt aus der Feiertagspause zurückgemeldet. Zehn Minuten nach dem Handelsauftakt stand der Leitindex mit 17.931,68 Punkten prozentual unverändert auf Vortagsniveau. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen gewann 0,34 Prozent auf 26.352,57 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es dagegen um gut ein halbes Prozent bergab.

Im Fokus standen am Donnerstag erneut Quartalsberichte und die Nachlese des Zinsentscheids in den USA. Zur Wochenmitte hatte Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, einmal mehr Zinssenkungshoffnungen gedämpft. Allerdings trat er auch Sorgen entgegen, dass der nächste Zinsschritt sogar eine Erhöhung sein könnte. Insofern hieß es am Morgen von dem LBBW-Strategen Rolf Schäffer, dass Powells Worte auch eine beruhigende Wirkung gehabt hätten.