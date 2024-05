OTS: TÜV SÜD AG / TÜV SÜD erweitert mit strategischer Übernahme seine ...

TÜV SÜD erweitert mit strategischer Übernahme seine Leistungen zu nachhaltigen Gebäuden München (ots) - TÜV SÜD übernimmt die Sustainable Investment Group, LLC (SIG) und die Green Building Education Systems, LLC (GBES). Damit baut der internationale Prüf- und Zertifizierungsdienstleister seine Leistungen und seine Marktpräsenz im Bereich von nachhaltigen Gebäuden weiter aus. SIG und GBES haben ihren Sitz in Atlanta, USA. TÜV SÜD ist einer der führenden Dienstleister für Testing, Inspection und Certification (TIC) weltweit. In der Division Real Estate and Infrastructure bietet das Unternehmen umfassende Leistungen für den gesamten Lebenszyklus von Immobilien an. In den vergangenen Jahren hat TÜV SÜD seine Leistungen für nachhaltige Immobilien kontinuierlich ausgebaut. Mit der strategischen Übernahme der Sustainable Investment Group (SIG) und von Green Building Education Systems (GBES) komplettiert TÜV SÜD sein Angebot für Nachhaltigkeitszertifizierungen nach internationalen Standards und verstärkt zudem seine Präsenz auf dem wichtigen US-amerikanischen Markt. SIG und GBES bieten Dienstleistungen und Trainings für nachhaltige Immobilien im Neubau und im Bestand, mit einem Fokus auf den international anerkannten LEED-Standard. Beide Unternehmen haben zusammen rund 50 Mitarbeitende. SIG ist ein führender Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen für die gesamte Immobilienbranche. Dazu zählen Beratungen für Nachhaltigkeitsstandards wie LEED oder BREEAM, das ESG-Reporting sowie die Nachhaltigkeitsberatung. GBES ist ein führender Anbieter von Online-Trainings für die Prüfungsvorbereitung und die Weiterbildung im Green Building-Bereich, wobei der Schwerpunkt auf Kursen für den LEED-Standard und für weitere anerkannte Standards wie WELL oder Fitwel liegt. "Durch die strategische Übernahme von SIG und GBES können wir unseren Kunden optimale Leistungen nach allen globalen und vielen lokalen Nachhaltigkeitsstandards bieten und zudem unsere Rolle bei der Ausbildung von Fachkräften für die Immobilienwirtschaft weiter stärken. Das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Steuerung eines globalen Verbundes für nachhaltiges Bauen mit einem weit reichenden Auditoren-Netzwerk", sagt Joachim Birnthaler, Leiter der Division Real Estate and Infrastructure von TÜV SÜD. "Mit der Integration von SIG und GBES bauen wir unsere Nachhaltigkeitsleistungen für den US-Markt gezielt weiter aus. Damit können wir unsere Kunden in Zukunft noch besser dabei unterstützen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen," sagt Dr. Fabian Schober, CEO von TÜV SÜD America. "Bei unserer Integration in das TÜV SÜD-Netzwerk geht es nicht nur darum, größer zu werden, sondern es geht vor allem darum, besser zu werden. Wir bleiben innovativ und werden unseren Einfluss im Nachhaltigkeitssektor ausbauen, angetrieben durch unser Engagement für unsere Kunden und unsere Werte", sagt Charlie Cichetti, CEO von SIG und GBES. Weitere Information zu den Real-Estate-Leistungen von TÜV SÜD gibt es unter https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/real-estate . Pressekontakt: Dr. Thomas Oberst TÜV SÜD AG Unternehmenskommunikation Westendstr. 199, 80686 München Telefon: +49 89 5791-2372 E-Mail: mailto:thomas.oberst@tuvsud.com Internet: http://www.tuvsud.com/de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/5771057 OTS: TÜV SÜD AG