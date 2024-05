Die SINOX Group stellt auf der Eurobike das neueste Synlox e-Security System vor

Die SINOX Group wird auf der diesjährigen Eurobike-Messe eine brandneue Technologie, das Synlox E-Security-System, vorstellen. Mit dieser Initiative ist die SINOX Group führend in der traditionellen Schlossindustrie und möchte E-Bikes mit einem umfassenderen Schutz ausstatten.

Die SINOX Group wird auf der Eurobike-Messe 2024 eine brandneue technologische Innovation vorstellen - das Synlox E-Security-System. Synlox stellt eine innovative Sicherheitslösung für E-Bikes vor, die von nachträglich angebrachten Schlössern auf die Integration von Sicherheitsmechanismen direkt in den Produktionsprozess übergeht. Mit dieser Initiative ist Synlox in der traditionellen Schlossindustrie führend, da von Anfang an ein umfassender Schutz geboten wird. Das System besteht aus verschiedenen Komponenten wie Rahmenschloss, Batterieschloss und Ständerschloss und nutzt CANbus-Kommunikation. Es leitet eine neue Ära der mobilen Fortbewegung für Elektrofahrräder mit Tretunterstützung ein und eine Weiterentwicklung in Richtung IoT.

Die Eurobike ist die größte professionelle Fahrradmesse der Welt und eine zentrale Plattform für Fahrräder und die Mobilität der Zukunft. Sie stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, die neuesten Technologien und innovativen Lösungen zu präsentieren. Laut dem ersten Bericht über den globalen Markt der World Bicycle Industry Association (WBIA) wurden im Jahr 2021 weltweit 96 Millionen Fahrräder verkauft, wobei die beliebten Elektrofahrräder mit Pedalunterstützung etwa 9,7 Millionen Stück ausmachten. Angesichts der weltweit kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Elektrofahrrädern sind umfassende Sicherheitslösungen für die Fahrräder unerlässlich geworden. Die Einführung des Synlox wird der Fahrradbranche daher neue Impulse verleihen und den Verbrauchern eine sicherere und bequemere Fortbewegungsmöglichkeit bieten.

Besucher sind herzlich eingeladen, vom 3. bis 7. Juli 2024 die Fortschritte des Synlox-Systems für Fahrradsicherheit am Stand Halle 9.1 F88 auf der Eurobike-Messe in Frankfurt zu entdecken.

