IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Loar Holdings Inc. begrüßt Paul Dolan als Executive Vice President des Unternehmens

WHITE PLAINS, NEW YORK / ACCESSWIRE / 6. Mai 2024 / Loar Holdings Inc. (das Unternehmen oder Loar), ein führender Anbieter von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, gibt bekannt, dass Paul Dolan der Organisation ab sofort als Executive Vice President zur Verfügung steht. Herr Dolan wird die operativen, finanziellen und strategischen Agenden der Konzerngesellschaften Maverick Molding Co., Pacific Piston Ring Co., Inc., AGC Acquisition LLC (firmierend als AGC Incorporated) und SAF Industries LLC (firmierend als Gar Kenyon) leiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74472/LoarHoldings_060524_DEPRCOM.001.jpeg

Paul verfügt in den Branchen Technologie, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungswesen über mehr als 25 Jahre Erfahrung. Zuletzt war er Chief Executive Officer bei Aviation Technical Services (ATS), einem führenden Anbieter von Leistungen in den Bereichen Flugzeugwartung, Komponentenreparatur sowie im Vertrieb von gebrauchten Werkstoffen (Used Serviceable Material/USM) und intern entwickelten PMA-Komponenten. Vor seiner Tätigkeit bei ATS war Herr Dolan bei der Firma Chromalloy Gas Turbine, LLC in leitenden Positionen im Bereich Handel und Verteidigung tätig. Paul Dolan hat einen Bachelorabschluss (B.S.) in Maschinenbau von der United States Naval Academy, ein Masterdiplom (M.S.) in Luft- und Raumfahrttechnik vom Georgia Institute of Technology und einen MBA-Abschluss von der USC Marshall School of Business. Herr Dolan ist außerdem ein hochdekorierter Offizier der US-Marine, der unter anderem bei Einsätzen im Persischen Golf F/A-18-Kampfflugzeuge auf Flugzeugträgern geflogen hat.

Paul kann eine Erfolgsbilanz als Führungsexperte vorweisen, der neben überragenden Ergebnissen eine zielgerichtete Unternehmenskultur geschaffen hat, die auch im Einklang mit den Werten von Loar steht. Es freut uns ganz besonders, Paul mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz in unserer Loar-Familie begrüßen zu können, so Dirkson Charles, der bei Loar Holding als Chief Executive Officer and Co-Chairman im Board of Directors verantwortlich zeichnet. Die Familie der Loar-Unternehmen heißt Paul ganz herzlich in ihrem Team willkommen, fügt Herr Charles hinzu.

Ich freue mich sehr, Teil eines so talentierten Führungsteams zu werden und einem Unternehmen beizutreten, in dem neben Ergebnissen auch die Unternehmenskultur großgeschrieben wird. Es ist mir eine Ehre, diese Chance zu bekommen, und ich freue mich darauf, unsere Branche zu unterstützen und am nächsten Kapitel in der Wachstums- und Erfolgsgeschichte von Loar mitzuarbeiten, so Herr Dolan.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer mit besten Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Das Unternehmen sieht es als seinen Auftrag, eine strategische Allianz von internationalen Gesellschaften zu gründen, die auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie das Verteidigungswesen spezialisiert sind. Loar bietet seinen Partnern und Kunden neben innovativen und kosteneffizienten Planungs- und Fertigungsleistungen auch einen reaktionsschnellen und zuverlässigen Service, der lukrative und nachhaltige Langzeitbeziehungen garantiert.

