Umfassende Initiativen für verantwortungsvolle Unternehmensführung: EQS Group legt Nachhaltigkeitsbericht 2023 vor

EQS-Media / 06.05.2024 / 09:30 CET/CEST



Mit seinen rund 550 Mitarbeitenden weltweit verfolgt der internationale Cloudanbieter in den Bereichen Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting ein ambitioniertes Maßnahmenprogramm, um seiner Mission – einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung – Rechnung zu tragen. Der umfassende Nachhaltigkeitsbericht 2023 unterstreicht den Stellenwert von Transparenz als Unternehmenswert der EQS Group.

Geschäftserfolg geht für die EQS Group seit der Firmengründung Hand in Hand mit Verantwortung, insbesondere im Hinblick auf ethisches und integres Geschäftsverhalten. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der effektiven Bekämpfung von Korruption und Bestechung sowie bei der Erfüllung von regulatorischen Berichtspflichten.

„Unternehmerische Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, erklärt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. „Unsere Nachhaltigkeitsarbeit befindet sich bereits auf einem guten Niveau, was sich unter anderem in der starken Platzierung im Nachhaltigkeitsranking EcoVadis widerspiegelt. Dieser Erfolg spornt uns an, noch besser zu werden. Im vergangenen Jahr haben wir viele interne Prozesse und Initiativen optimiert oder neu aufgesetzt, um Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz zu erhöhen. Zugleich sind wir uns bewusst, dass ein großes Stück des Weges noch vor uns liegt.“

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 folgt inhaltlich den Standards der Global Reporting Initiative (GRI), dem Industriestandard „Software- und IT-Dienstleistungen“ des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sowie den Prinzipien des UN Global Compact.

EcoVadis-Nachhaltigkeitsranking: EQS Group mit Silber ausgezeichnet

Klimaschutz und die konsequente Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs sind zentrale Bestandteile der Nachhaltigkeitsstrategie der EQS Group. Auch wenn das Unternehmen als Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter nicht zu den energieintensiven Branchen gehört, sind Emissionen und der Energieverbrauch wichtige Hebel, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.

In diesem Berichtsjahr hat das Unternehmen erstmals am EcoVadis-Rating teilgenommen und für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten eine Silbermedaille mit 69 von 100 möglichen Punkten erhalten. Damit zählt die EQS Group zu den besten zwei Prozent der Unternehmen der bewerteten Branche[1]. Im Vergleich mit allen von EcoVadis bewerteten Unternehmen belegt die EQS Group den 92. Perzentil. Das bedeutet, dass die erreichte Punktzahl gleich hoch oder höher ist als die von 92 Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Transparenz als Grundpfeiler für Werte und Vielfalt

Nachhaltigkeit durchdringt alle Bereiche in der EQS Group. Eine wertebasierte Unternehmenskultur, die auf Transparenz und Offenheit basiert, steht dabei im Vordergrund und prägt auch das Engagement für Internationalität, Chancengleichheit und Vielfalt. Als internationales Unternehmen profitiert die EQS Group von den unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen ihrer Mitarbeitenden aus 54 Nationen.

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen für Diversität und Inklusion liegt auf der Förderung von Frauen in der IT. Mit einem Frauenanteil von weltweit 41 Prozent über alle Bereiche hinweg liegt die EQS Group bereits über dem durchschnittlichen Wert in der Branche.[2] Ziel ist es, den Frauenanteil im gesamten Unternehmen auf 50 Prozent zu erhöhen und insbesondere Frauen auf allen Führungsebenen des Unternehmens zu fördern. Dafür wurden im vergangenen Jahr verschiedene Projekte durchgeführt und die Rekrutierungsmaßnahmen kontinuierlich entsprechend ausgebaut.

Weitere Meilensteine aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2023 der EQS Group:

CO2-Reduktion: Derzeit stammen 52 Prozent des von EQS verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Durch Energiesparmaßnahmen im Bürobereich und die Umstellung auf grünen Strom konnten die CO2-Emissionen um 15,8 Tonnen CO2e im Scope 1 sowie um 28,2 Tonnen CO2e im Scope 2 verringert werden.

Gesellschaftliche Verantwortung: Ein Corporate-Volunteering-Programm ermöglicht es den Mitarbeitenden, einen Arbeitstag pro Jahr mit Freiwilligenarbeit zu verbringen. Im vergangenen Jahr haben 74 EQS-Beschäftigte zehn Aktionen durchgeführt und insgesamt 388 Stunden Volunteering-Arbeit geleistet.

Great Place to Work: Der Standort in Kochi, Indien, wurde 2023 zum zweiten Mal in Folge als „Great Place to Work“ zertifiziert. Für das weltweit anerkannte Gütesiegel werden die Beschäftigten zu Themen wie Vertrauen in das Unternehmen, Respekt gegenüber den Mitarbeitenden und Fairness am Arbeitsplatz befragt. In der diesjährigen Befragung stieg der „Vertrauensindex“ auf 85 Prozent (2022: 78 Prozent).

Women in IT: Um Frauen in der IT-Ausbildung in Indien zu fördern, initiierte die EQS-Niederlassung in Kochi im Dezember 2023 eine Kooperation mit der ansässigen Universität für Wissenschaft und Technologie (CUSAT). Zunächst werden zehn Studentinnen durch Übernahme der Studiengebühren und Mentoring-Möglichkeiten unterstützt.

Weitere Hinweise:

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist verfügbar unter: https://www.eqs.com/de/ueber-eqs/nachhaltigkeit/

[1] Die EQS Group wurde in der Branche „Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten, Webportale“ bewertet.

[2] bitkom Presseinformation, April 2023, „Tech-Branche will mehr Frauen gewinnen“, https://www.bitkom-research.de/news/tech-branche-will-mehr-frauen-gewinnen



Pressekontakt

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

Über EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting. Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 550 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: EQS Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen

06.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 444 430050 Fax: +49(0)89 444 430-049 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1895557

Ende der Mitteilung EQS-Media

1895557 06.05.2024 CET/CEST