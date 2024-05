Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Generalversammlung

Vaudoise Versicherungen Holding AG: Die Aktionärinnen und Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an



06.05.2024 / 18:00 CET/CEST

Lausanne, 6. Mai 2024 – An der 34. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG, die heute in Lausanne stattfand, haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 2023 sowie die entsprechende Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung der Gruppe. Ausserdem wurde eine Dividende von CHF 22.– pro Namenaktie B und von CHF 0.30 pro Namenaktie A beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 13. Mai 2024. Sie stimmten ferner dem Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung) und dem Nachhaltigkeitsbericht zu.Stärkung des Eigenkapitals Die Generalversammlung entlastete den Verwaltungsrat und genehmigte zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Holding eine Zuweisung von CHF 20 Millionen an die freien Gewinnreserven.Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss Philippe Hebeisen wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Nathalie Bourquenoud, Eftychia Fischer, Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Verwaltungsrätinnen bzw. Verwaltungsräte wiedergewählt. Nathalie Bourquenoud, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025 sowie der maximale Vergütungsgesamtbetrag, der den Mitgliedern der Direktion für das Geschäftsjahr 2025 ausgerichtet, in Aussicht gestellt oder zugesprochen wird, wurden genehmigt.Wiederwahlen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle Das Notariatsbüro ACTA Notaires Associés in Morges wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ernst & Young AG in Lausanne wurde für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und als Revisor der Rechnung der Gruppe bestätigt. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

