Siemens baut Zug-Depot in Dortmund für 150 Mio Euro aus

Frankfurt (Reuters) - Siemens erweitert für 150 Millionen Euro seine Kapazitäten in der Instandhaltung von Zügen.

Das "digitale Depot" in Dortmund-Eving soll bis 2026 für rund 150 Millionen Euro ausgebaut werden, wie der Münchner Technologiekonzern am Dienstag mitteilte. Dort entsteht eine neue Werkstatthalle für die Instandhaltung von bis zu 400 Meter langen Zügen. Die Fläche des erst 2018 eingerichteten Depots verdoppelt sich auf mehr als 157.000 Quadratmeter. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Bisher wartet Siemens in Dortmund vor allem RRX-Regionalzüge für die Region Rhein-Ruhr, künftig können dort auch andere Flotten bearbeitet werden. Nach der Erweiterung sollen am Standort bis zu 250 Menschen Beschäftigung finden.

