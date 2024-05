Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award verlängert Bewerbungsfrist bis Ende Mai

Die UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE), unter dem Dach der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, hat die Bewerbungsfrist für den 4. Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award verlängert, der mit insgesamt 1 Million USD dotiert ist. Ziel des Preises ist es, nachhaltige und innovative Lösungen zu finden, um die Wasserknappheit weltweit zu bekämpfen. Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren, Forschungsinstitute, Innovatoren und junge Menschen können ihre Anträge bis zum 31. Mai 2024 einreichen. Dies fördert die Entwicklung innovativer Projekte, Technologien und Prototypen im Bereich der Wasserentsalzung und -reinigung unter Verwendung erneuerbarer Energiequellen, einschließlich Solar-, Wind-, Biomasse-, Wasserkraft-, Osmose- und geothermischer Technologien.

Diese Auszeichnung spiegelt die Vision Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, wider, die Herausforderungen der Wasserknappheit anzugehen. Ziel des Preises ist es, nachhaltige Lösungen zu finden, die die Verfügbarkeit von frischem Wasser für verarmte und notleidende Gemeinden auf der ganzen Welt und die am meisten betroffenen Gruppen sicherstellen. Dies fördert eine bessere Zukunft für kommende Generationen. Der Preis unterstützt das Ziel 6 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030, nämlich sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle. Dies geschieht durch die Förderung von Innovationen und Investitionen in die neuesten Technologien, um weniger entwickelten Gesellschaften zu einer nachhaltigen Entwicklung zu verhelfen.

In den vergangenen drei Zyklen des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award haben wir 31 Gewinner aus 22 Ländern ausgezeichnet. Der Preis hat vier Hauptkategorien: den Innovative Projects Award, der den Large Projects Award und den Small Projects Award umfasst; den Innovative Research and Development Award, der den National Institutions Award und den International Institutions Award umfasst; den Innovative Individual Award, der den Distinguished Research Award und den Youth Award umfasst; und den Innovative Crisis Solutions Award.

Unternehmen, Forschungszentren, Forschungsinstitute, Innovatoren und Jugendliche auf der ganzen Welt, die innovative Technologien entwickelt haben, die Lösungen für die Herausforderungen der Wasserknappheit bieten, können sich hier https://www.suqia.ae/ für den Preis anmelden

