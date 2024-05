Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2024 Kursziel: 16,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Die drupa wirft ihre Schatten voraus Koenig & Bauer hat gestern die Zahlen zu Q1/24 vorgelegt, die u.a. bedingt durch die bevorstehende Weltleitmesse drupa einen verhaltenen Jahresstart markieren. Darüber hinaus wurden weitere Details zum Fokusprogramm "Spotlight" bekannt gegeben. [Tabelle] Auftragseingang im 'Pre-drupa-Loch': Die schwache Entwicklung des AE (-19,4% yoy) dürfte in Teilen der Kundenzurückhaltung im Vorfeld der Ende des Monats startenden drupa geschuldet sein. Schon vor der letzten physischen drupa im Jahr 2016 war ein entsprechender Effekt zu beobachten (AE Q1/16: -13,2% yoy). Als positiv erachten wir in diesem Zusammenhang jedoch, dass im größten Segment Sheetfed mit 171,7 Mio. EUR (+12,8% qoq; -1,9% yoy) im Vergleich zu Q4/23 eine Auftragsbelebung zu erkennen war. Zweifellos eine Enttäuschung ist dagegen das Ordervolumen bei Digital & Webfed von 24,5 Mio. EUR (-47,6% qoq; -40,4% yoy), das laut Vorstand u.a. auf das Fusionsvorhaben der beiden Verpackungsgroßkunden Smurfit Kappa und WestRock zurückzuführen ist. Insgesamt halten wir die Auftragslage bei einer Book-to-Bill-Ratio von 0,96 (Vj.: 1,07) und einem Auftragsbestand per 31.03. von 901,2 Mio. EUR (-7,2% yoy) noch für solide. Deutlicher operativer Verlust, aber Guidance bestätigt: Wie vom Unternehmen bereits Anfang März avisiert, wies das größte Segment Sheetfed aufgrund der Auftragsschwäche aus Q3/23 mit 141,2 Mio. EUR in Q1 einen rückläufigen Umsatz auf (-10,2% yoy). Zudem lag im Bereich Banknote Solutions (Segment Special) ein produktionsbedingt geringerer Leistungsfortschritt vor (Percentage-of-Completion), sodass auch hier der Erlös zurückging. Bei annähernd gleichbleibenden Kostenstrukturen führte die geringere Topline in Summe zu einem erhöhten operativen Verlust von -10,2 Mio. EUR (Vj.: -3,2 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr werden unverändert Konzernerlöse i.H.v. 1,3 Mrd. EUR sowie ein EBIT zwischen 15 und 30 Mio. EUR (nach drupa-Einmalkosten i.H.v. bis zu 10 Mio. EUR) in Aussicht gestellt. Der Guidance liegt eine sequenzielle Erholung der Auftragseingänge bei Sheetfed zugrunde, wie sie seit Q4/23 zu beobachten ist. Darüber hinaus kündigte Koenig & Bauer weitere Effizienzsteigerungsmaßnahmen an, die mit "D&W 2.0" u.a. die anhaltende Verlustsituation bei Digital & Webfed (EBIT Q1: -6,4 Mio. EUR; Vj.: -3,1 Mio. EUR) adressieren und bis spätestens 2026 zur Zielmarge von 6-7% beitragen sollen. Dennoch positionieren wir uns angesichts des schwachen Jahresstarts nun am unteren Ende der Zielbandbreite fürs laufende Jahr. Fazit: Mehr noch als üblich dürfte sich die operative Entwicklung bei Koenig & Bauer im drupa-Jahr 2024 auf H2 verlagern, was die Visibilität zum Erreichen der Jahresziele trübt. Trotz Bestätigung von Rating und Kursziel brauchen Investoren u.E. noch Geduld. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29633.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °