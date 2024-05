Dax springt auf Rekord

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat zum Handelsstart mit einem Sprung über die Marke von 18.700 Punkten seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die Hoffnung auf doch noch zeitnahe Leitzinssenkungen in den USA gaben ebenso Auftrieb wie die dünnen Handelsumsätze am Brückentag nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt. An solchen Tagen reichen bereits wenige Orders, um den Dax kräftiger in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Zuletzt stieg der deutsche Leitindex um 0,38 Prozent auf 18.758,37 Punkte und nähert sich damit nun zusehends 18.800 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich für die zweite Mai-Woche deutliches ein Plus ab.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,46 Prozent auf 26.836,89 Punkte. Auf europäischer Bühne legte der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, zugleich um 0,39 Prozent auf 5074,04 Punkte zu.

An Christi Himmelfahrt hatte der Index die Schwächephase seit Anfang April mit dem Sprung auf eine Bestmarke endgültig abgehakt. Getrieben von positiven Außenhandelsdaten aus China sowie US-Jobdaten war der Dax fast bis auf 18.700 Punkte geklettert. In den USA war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen, was so manche Anleger als einen weiteren Hinweis auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes interpretieren. Genau das könnte für die US-Notenbank entscheidend sein, positiver auf das Inflationsumfeld zu schauen und den Leitzins womöglich schon bald zu senken.