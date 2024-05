Wochenausblick: DAX schließt auf Rekordniveau. Datenreigen und Zinsspekulationen gehen weiter!

In der abgelaufenen Woche waren die Börsianer in Feierlaune. Rund 770 Punkte schraubte sich der DAX® nach oben und markiert ein neues Allzeithoch. Katalysatoren waren gute Unternehmensergebnisse und vor allem Spekulationen auf baldige Zinssenkungen. In der kommenden Wochen öffnen zahlreiche deutsche Unternehmen ihre Bücher. Zudem warten wieder eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA auf die Investoren.

An den Anleihemärkte zeigte sich ein zwiespältiges Bild. Nach der Kursrally der Vorwoche, hat sich die Lage an den US-Anleihemärkten in den zurückliegenden Tagen stabilisiert. Dabei pendelte sich die Rendite 10-jähriger Staatspapiere bei rund 4,5 Prozent ein. Bei den europäischen Staatspapieren legten die Renditen hingegen in der zweiten Wochenhälfte deutlich zu und bügelten einen Teil des Rücksetzers der Vorwoche wieder aus. So schloss die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bei rund 2,52 Prozent. Vor allem die Entwicklungen an den US-Anleihemärkten beflügelten die Notierungen von Gold und Silber. Der Goldpreis verbesserte sich im Wochenverlauf auf 2.360 US-Dollar und der Silberpreis auf 28 US-Dollar. Am Ölmarkt blieb die Lage derweil unverändert. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil pendelte die Woche über mehrheitlich zwischen 82,90 und 84,20 US-Dollar. Ein Ausbruch aus dieser Range könnte den nächsten mittelfristigen Trend einleiten.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche waren bei Einzelwerten erneut teils kräftige Kursbewegungen zu beobachten. Im DAX® sprangen die Aktien von Infineon, Münchener Rück und Siemens Energy sogar zweistellig nach oben. Bei Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz und Dr. Ing. Porsche stiegen Anleger hingegen aus und drückten den Kurs entsprechend. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Jenoptik und Puma durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf. Freenet, HelloFresh und Teamviewer mussten hingegen deutlich Federn lassen.

Kommende Woche werden unter anderem Allianz, AT&S, Bayer, Bilfinger, Brenntag, Ceconomy, Commerzbank, Deutsche Telekom, Dürr, Eckert & Ziegler, Encavis, Fraport, Hannover Rück., Hochtief, K+S, Merck, Nagarro, Nordex, ProSiebenSat.1, Rheinmetall, Salzgitter, SFC Energy, Siemens, ThyssenKrupp, TUI und Verbio finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Adidas, Aixtron, CTS Eventim, Daimler Truck, Deutsche Bank, Deutsche Börse, E.On, Fresenius Medical Care, Hugo Bosse, Jungheinrich, K+S, SAP, Siltronic, Symrise und Zalando laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY MAY 13, 2024

ECB bank supervisor Buch speaks

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester participates in

Euro zone finance ministers meet to discuss budgets, competitveness and banking and capital markets

TUESDAY MAY 14, 2024

Commerce Dept. issues annual revisions to U.S. Factory Orders and Durable Goods

Germany-Inflation Final

EU finance ministers meet for monthly talks

Germany-ZEW

United States-PPI demand

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB board member Schnabel

WEDNESDAY MAY 15, 2024

France-Inflation Final

Euro Zone-GDP Flash

German chancellor consults with economic experts

United States-Retail Sales

United States-CPI

United States-Empire State

Minneapolis Fed’s Kashkari participates in fireside chat on

Colombia to release first quarter economic growth figures – Colombia’s statistics agency will release first quarter economic growth figures.

THURSDAY MAY 16, 2024

United States-Jobless

United States-Philly Fed New

United States-Imports/Exports

German Finance Minister Lindner presents new forecasts for state tax income

United States-Industrial production

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economic impact of higher education/healthcare institutions

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on the

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economic outlook

FRIDAY MAY 17, 2024

China (Mainland)-Activity indicators

German Finance Minister speaks at Greentech Festival

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.767/18.915 Punkte Unterstützungsmarken: 18.215/18.289/18.426/18.528 Punkte Der DAX® setzte die Rekordfahrt fort und schraubte sich zeitweise auf 18.838 Punkte nach oben. In der zweiten Tageshälfte büßte der Index zwar einige Punkte ein. Er fing sich allerdings auf Höhe der 138,2%-Retracementmarke bei 18.767 Punkten. Bei Rücksetzern unter diese Marke könnte eine Konsolidierung bis zur Ausbruchslinie bei 18.528 Punkte ausgelöst werden. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten eine solche Bewegung bereits an. Gelingt hingegen der Ausbruch über 18.838 Punkte rückt bei 18.915 Punkten die 161,8%-Retracemenlinie als nächstes Ziel in greifbare Nähe. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.03.2024 – 10.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.05.2019 – 10.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

