Baukonzern Hochtief steigert Gewinn - Prognose bestätigt

Düsseldorf (Reuters) - Deutschlands größter Baukonzern Hochtief hat im ersten Quartal zugelegt und seine Jahresprognose bestätigt.

Der operative Konzerngewinn sei um drei Prozent auf 142 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Auftragseingang sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 25 Prozent auf 10,5 Milliarden gestiegen. Zu den Neuaufträgen gehörten mehrere wichtige Projekte in den Bereichen Hochtechnologie, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur, erklärte die Tochter des spanischen Baukonzerns ACS.

Der Auftragsbestand kletterte bis Ende März um 13 Prozent auf 58,7 Milliarden Euro. Der spanische Hochtief-Chef Juan Santamaría bestätigte die Prognose, wonach der operative Konzerngewinn im Geschäftsjahr um bis zu zehn Prozent auf 560 bis 610 Millionen Euro steigen soll. Der Manager will die Aktivitäten des Konzerns in den Märkten für Hightech, digitale Infrastruktur und in den Geschäften rund um die Energiewende ausbauen.

