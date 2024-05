EQS-News: Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu



13.05.2024

Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu

Ahrensburg, 13. Mai 2024 – Der Vorstand der Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, hatte heute zur jährlichen Hauptversammlung in die Handelskammer Hamburg eingeladen.

Die Hauptversammlung stimmte mit großer Mehrheit zu den folgenden Themen ab:

Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung 2024

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

Wahl zum Aufsichtsrat – Wahl von Norbert Basler

Mit der Zustimmung der heutigen Hauptversammlung findet ein Wechsel des Abschlussprüfers sowie der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts auf die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg statt.

Herr Norbert Basler wurde erneut durch die Hauptversammlung zum Aufsichtsrat gewählt und wird auch weiterhin das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats bekleiden sowie durch Herrn Horst W. Garbrecht vertreten werden.

Die Details der Abstimmung, die Präsentation der Hauptversammlung sowie alle weiteren Informationen rund um diese Thematik können auf der Internetseite des Unternehmens unter: https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/2024/ abgerufen werden.

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008.

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

13.05.2024

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1901833

