EQS-News: SCHOTT Pharma bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anlässlich seiner Q2-Ergebnisse; Geschäftsjahr 2025 durch geringeres Wachstum bei Spritzen beeinflusst

H1 24 Umsatzerlöse steigen währungsbereinigt um 9 % gegenüber Vorjahr auf 489 Mio. Euro; währungsbereinigte EBITDA-Marge von 27,4 %

Prognose für Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2025 durch geringere Nachfrage eines Kunden nach Spritzen beeinträchtigt

Mittelfristige Prognose bestätigt

Veröffentlichung der vollständigen Finanzergebnisse für Q2/H1 24 am 27. Juni 2024

SCHOTTPharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat seinen profitablen Wachstumskurs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 20241fortgesetzt. Von Oktober bis März erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 489 Mio. Euro (H1 23: 449 Mio. Euro), was einem währungsbereinigten Anstieg von 9 % und einer berichteten Wachstumsrate von 4 % entspricht. Trotz laufender Investitionen in den Kapazitätsausbau und einer starken Ausgangsbasis aus dem Vorjahr,stieg das währungsbereinigte EBITDA leicht um 2 % auf 134 Mio. Euro. Diese Entwicklung führte zu einer währungsbereinigten EBITDA-Marge von 27,4 % (H1 23: 29,4 %). Basierend auf diesen Zahlen bestätigt SCHOTT Pharma seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024.

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen ein währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum von 9 % bis 11 % und eine EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau. Das prognostizierte Wachstum wird durch den Bereich Drug Delivery Systems (DDS) getragen. Im Bereich Drug Containment Solutions (DCS) bauen Kunden branchenweit geringere Sicherheitsbestände in ihren Lagern auf. Dieser Effekt folgt auf den vorübergehenden Abbau von Lagerbeständen bei Fläschchen auf Kundenseite.

SCHOTT Pharma hat seine auf Innovation und Expansion ausgerichtete Strategie in der ersten Jahreshälfte konsequent umgesetzt. Das Unternehmen wird diese strategische Ausrichtung, die einige der wichtigsten Pharmatrends adressiert, weiterverfolgen und damit zusätzliches Wachstum generieren.

„Wir sind überzeugt, dass die langfristigen Wachstumstreiber im Markt intakt sind und wir mit unserer Strategie gut aufgestellt sind, um weiterhin davon zu profitieren. Unsere guten Quartalsergebnisse belegen das. Wir bekräftigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 sowie unsere mittelfristigen Ziele", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma. „Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir jedoch in unserem Geschäft für Spritzen ein langsameres Wachstum als ursprünglich angenommen. Grund hierfür ist die geringere Nachfrage eines Kunden. Dies wird sich auf unser generelles Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025 auswirken.“

Ein Großkunde hat SCHOTT Pharma darüber informiert, dass er ab dem Geschäftsjahr 2025 seine benötigten Mengen an Spritzen reduzieren wird. Gleichzeitig begrenzt die laufende Bestandsoptimierung der Kunden im DCS-Segment die Möglichkeit einer unmittelbaren Kompensation. Daher erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 einen vorübergehenden Effekt auf das Umsatzwachstum, der auch den Ausbau der EBITDA-Marge verlangsamt. Aufgrund dessen sowie aufgrund einer konservativeren Prognoseplanung rechnet SCHOTT Pharma für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum innerhalb eines hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereichs. Damit liegt die Erwartung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 unterhalb des aktuellen Marktkonsenses, der ein Umsatzwachstum im hohen Zehner-Prozentbereich prognostiziert.

SCHOTT Pharma erwartet, dass die geringere Nachfrage nach Spritzen lediglich ein vorübergehender Effekt ist. Aufgrund der intakten langfristigen Marktdynamik verzeichnet das Unternehmen ein höheres Interesse von anderen Kunden in den Bereichen DDS und DCS. Dadurch rechnet SCHOTT Pharma damit, diesen Effekt mittelfristig kompensieren zu können. SCHOTT Pharma bestätigt seine Mittelfrist-Ziele von einem organischen Umsatzwachstum von über 10 % und einer EBITDA-Marge im unteren 30 %-Bereich (jeweils währungsbereinigt).

SCHOTT Pharma wird seinen vollständigen Finanzbericht für das zweite Quartal 2024 am 27. Juni 2024 veröffentlichen.

Kennzahlen Q2 2024

(in Mio. Euro) Q2 23 Q2 24 Δ yoy Q2 24 (cc2) Δ yoy (cc2) Umsatzerlöse 224 234 +5% 247 +11% EBITDA 69 44 -35% 67 -3% EBITDA-Marge (in %) 30,7% 18,9% -11,8pp 26,9% 3,8pp

Kennzahlen H1 2024

(in Mio. Euro) H1 23 H1 24 Δ yoy H1 24 (cc2) Δ yoy (cc2) Umsatzerlöse 449 466 +4% 489 +9% EBITDA 132 117 -11% 134 +2% EBITDA-Marge (in %) 29,4% 25,1% -4,3pp 27,4% -2,0pp

1Das Geschäftsjahr von SCHOTT Pharma umfasst den Zeitraum von Oktober bis September. H1 2024 bezieht sich daher auf den Zeitraum von Oktober 2023 bis März 2024

2cc = Constant Currencies (deutsch: währungsbereinigt).

Alle angegebenen Zahlen für 2024 sind ungeprüft.

