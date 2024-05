Goldpreis: Anleger fiebern US-Inflationsdaten entgegen – Jerome Powell im Blick

Einen Tag vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten halten sich Anleger am Goldmarkt zunächst bedeckt. Zu groß ist offensichtlich die Unsicherheit über die Entwicklung des Preisdrucks in der größten Volkswirtschaft der Welt und die damit verbundene Reaktion der US-Notenbank Federal Reserve in puncto Geldpolitik.

Für wichtige Impulse dürften am heutigen Dienstag die US-Erzeugerpreise sowie eine Rede durch Jerome Powell sorgen.

Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze (Kassa) am Morgen rund 2.338 Dollar und damit auf Tagessicht knapp 0,01 Prozent mehr.

US-Erzeugerpreisinflation könnten wichtige Impulse geben – Fed-Vertreter beschäftigen Anleger

Um 14:30 Uhr hoffen Investoren auf positive Impulse durch neue Daten zur Erzeugerpreisinflation. Erwartet wird ein Plus für den Monat April in Höhe von 0,3 Prozent gegenüber dem März (zuvor: 0,2 Prozent). Besagte Werte fungieren nicht zuletzt auch als wichtige Indikation im Hinblick auf die zukünftige Inflationsentwicklung, welche somit folgerichtig eine hohe Bedeutung haben.

Ebenfalls dürfte eine geplante Rede durch Fed-Chef Jerome Powell auf Interesse stoßen (16:00 Uhr).

