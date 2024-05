Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin reist noch diese Woche nach China.

Der Besuch sei für den 16. und 17. Mai geplant, teilte das Präsidialamt in Moskau am Dienstag mit. Der Staatsbesuch auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist Putins erste Auslandsreise seit seiner Vereidigung für seine nunmehr fünfte Amtszeit in der vergangenen Woche. Die beiden Präsidenten würden "das gesamte Themenspektrum der umfassenden Partnerschaft und strategischen Zusammenarbeit im Detail erörtern, Schlüsselbereiche für die weitere Entwicklung der russisch-chinesischen praktischen Kooperation identifizieren und sich ausführlich über die dringendsten internationalen und regionalen Fragen austauschen", erklärte das russische Präsidialamt. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung geplant.

Der russische Präsident werde auch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang beraten und unter anderem wirtschaftliche Fragen erörtern, hieß es weiter. Putin werde Peking und Harbin, die Hauptstadt der nördlichen Provinz Heilongjiang, besuchen.

