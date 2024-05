EQS-News: Elmos: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,85 Euro je Aktie

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Große Mehrheit für alle Tagesordnungspunkte

Dortmund, 15. Mai 2024: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Insgesamt waren über 85% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2023 eine gegenüber dem Vorjahr um 13,3% höhere Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie beschlossen. Die Dividende wird am 21. Mai 2024 ausgezahlt.

Der Vorstandsvorsitzende der Elmos Semiconductor SE, Dr. Arne Schneider, hob in seiner Rede zum Geschäftsjahr 2023 neben der positiven finanziellen Performance mit neuen Rekorden auch wichtige Meilensteine in der strukturellen Entwicklung des Elmos Konzern hervor. Darüber hinaus erläuterte Dr. Schneider, dass die von Elmos entwickelte innovative Mikroelektronik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Lebens der Menschen und dem Schutz unserer Umwelt leistet. Er betonte, dass Elmos als führender Anbieter von Mixed-Signal-Halbleitern hervorragend aufgestellt ist, um nachhaltig am strukturellen Wachstum des automobilen Halbleitermarkts infolge der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug zu partizipieren.

Des Weiteren erläuterte Dr. Schneider die jüngsten Finanzzahlen des ersten Quartals 2024 und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations, Public Relations & ESG

Tel: +49-231‐7549‐7000

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

