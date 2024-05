Erneut heftige Kämpfe in Norden und Süden von Gazastreifen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kairo (Reuters) - Die Kämpfe zwischen israelischen Truppen und radikal-islamischen Palästinensern im Gazastreifen haben sich erneut intensiviert.

Sowohl im Norden des Küstengebiets als auch im Süden lieferten sich beide Seiten eigenen Angaben vom Mittwoch zufolge heftige Gefechte. In Dschabalia im Nordosten - einer Hochburg militanter Palästinenser - waren israelische Panzer im Einsatz und stießen dabei auf massive Gegenwehr. Die mit der radikalen Hamas verbündete Extremisten-Organisation Islamischer Dschihad erklärte, mehrere israelische Soldaten seien getötet worden.

Anwohner in Dschabalia warfen den israelischen Streitkräften vor, Häuser mit zivilen Bewohnern zu bombardieren. "Wir wissen, dass viele Familien in ihren Häusern in der Falle sitzen", sagte ein Anwohner der seinen Namen nicht nennen wollte. Das israelische Militär hielt dem entgegen, es habe im Zentrum von Dschabalia einen Einsatz gegen "terroristische Personen und Infrastruktur" begonnen. Dabei sei eine große Zahl von "Terroristen" eliminiert worden, hieß es in einer Erklärung. Auch in Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten setzten israelische Truppen nach Angaben von Anwohnern ihren Einsatz fort.

