Euro-Zone wächst wieder - Rezession im ersten Quartal beendet

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im ersten Quartal in die Wachstumsspur zurückgekehrt und hat damit ihre Rezession beendet.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Januar bis März um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigt. In den beiden vorangegangenen Quartalen war es noch um jeweils 0,1 Prozent gesunken, weshalb die Währungsunion in eine Rezession abrutschte.

Im Aufwind zeigte sich zuletzt die Industrie. Sie steigerte ihre Produktion im März um 0,6 Prozent zum Vormonat, nachdem sie im Februar sogar um 1,0 Prozent gewachsen ist. Besonders die Erzeugung von Investitionsgütern wie Maschinen sprang zuletzt wieder an.

Europas größte Volkswirtschaft Deutschland dämpfte das Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn etwas: Hier fiel der Zuwachs im ersten Quartal mit 0,2 Prozent unterdurchschnittlich aus. Auch Frankreich als Nummer zwei wuchs in diesem Tempo. Italien schaffte dagegen ein Plus von 0,3 Prozent, Spanien sogar von 0,7 Prozent.

