Original-Research: Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Cenit AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Cenit AG Unternehmen: Cenit AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,55 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Q1 2024: Starker Beginn in das laufende Geschäftsjahr; Prognose bestätigt; Kursziel und Rating bestätigt Die CENIT AG ist gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 50,55 Mio. EUR (VJ.: 43,42 Mio. EUR) wurde der Vorjahreswert deutlich um 16,4% übertroffen. Auch wenn anorganische Effekte zu diesem Anstieg beigetragen haben, gehen wir davon aus, dass ein wesentlicher Teil des Umsatzwachstums auch organischen Ursprungs ist. Im ersten Quartal des Vorjahres waren die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 akquirierten Unternehmen (mip, PI, ABC und CCE) noch nicht bzw. nur teilweise enthalten. Der anorganische Effekt dürfte sich nach unseren Berechnungen auf ca. 4,0 Mio. EUR belaufen. Bereinigt hat die CENIT AG somit ein organisches Umsatzwachstum von 3,13 Mio. EUR bzw. 7,2 % erreicht. Zum zweiten Mal in Folge wurde auf Basis des ersten Quartals ein neuer Umsatzrekord erzielt. Auf Basis des deutlich gestiegenen Umsatzes weist die CENIT AG eine ebenfalls deutliche Verbesserung des EBIT auf 0,69 Mio. EUR (VJ: 0,01 Mio. EUR) aus, was einer EBIT-Marge von 2,4% (VJ: 0,0%) entspricht. Unter dem Strich erwirtschaftete die CENIT AG trotz deutlich gestiegener Finanzaufwendungen ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 0,03 Mio. EUR (VJ: -0,07 Mio. EUR). Besonders hervorzuheben ist der starke Anstieg des operativen Cash Flows auf 12,54 Mio. EUR (VJ: 8,69 Mio. EUR), der zu einem Anstieg des gesamten Cash Flows auf 9,32 Mio. EUR (VJ: 4,72 Mio. EUR) beigetragen hat. Neben dem operativen Ergebnisanstieg profitierte der operative Cashflow von einem deutlichen Rückgang des Working Capitals, vor allem durch einen starken Anstieg der Vertragsverbindlichkeiten bedingt. Darin enthalten sind erhaltene Zahlungen, für die im Laufe des Geschäftsjahres noch Leistungen erbracht werden. Der Cashflow sollte sich daher im Jahresverlauf wieder "normalisieren". Mit der Veröffentlichung der Q1 Zahlen hat das CENIT Management erwartungsgemäß die Guidance bestätigt. Unverändert wird ein Umsatz von 195 - 202 Mio. EUR und ein EBIT von 11,7 - 12,2 Mio. EUR erwartet. Umsatzseitig liegt das erste Quartal mit einem Umsatz von 50,55 Mio. EUR voll im Rahmen der Guidance. Hierbei ist jedoch der in der Regel höhere Umsatzbeitrag des zweiten Halbjahres zu berücksichtigen, so dass die bestätigte Guidance als konservativ einzustufen ist. Auch die Ergebnisverteilung folgt der saisonalen Umsatzverteilung, so dass in den Folgequartalen, insbesondere zum Jahresende hin, mit einem steigenden EBIT zu rechnen ist. Insofern ist das Q1-EBIT noch wenig aussagekräftig für die Entwicklung des Gesamtjahres. Vor dem Hintergrund des im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Q1 und der bestätigten Guidance halten wir an unseren Prognosen fest. Nach wie vor enthalten unsere Schätzungen keine anorganischen Effekte, die jedoch weiterhin integraler Bestandteil der Unternehmensplanung sind. Um die Planung "CENIT 2025" zu erreichen, rechnen wir mit zwei bis drei Akquisitionen pro Jahr, die einen Umsatzbeitrag von ca. 40 bis 50 Mio. EUR leisten sollen. Bis Anfang 2025 soll damit das jährliche Umsatzniveau auf 240 bis 250 Mio. EUR gesteigert werden. Für die Umsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie verfügt das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 33,62 Mio. EUR und damit über einen ausreichenden finanziellen Spielraum. Vor dem Hintergrund unserer unveränderten Prognosen und des damit unveränderten Bewertungsmodells belassen wir unser Kursziel bei 20,55 EUR. Das Rating lautet weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29753.pdf Kontakt für Rückfragen ++++++++++++++++

