FPT Software erneuert seine HITRUST r2-Zertifizierung und hält damit die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards aufrecht

FPT Software, einem weltweit führenden IT-Unternehmen, wurde die risikobasierte 2-Jahres-Zertifizierung (r2) von HITRUST für sein Webservice-System, sein Datenbanksystem und sein Bereitstellungssystem erteilt. Dies ist das zweite Mal in Folge, dass FPT Software diese Anerkennung erhalten hat und unterstreicht damit sein kontinuierliches Engagement für höchste Standards beim Datenschutz und Risikomanagement.

Die risikobasierte 2-Jahres-Zertifizierung (r2) von HITRUST belegt, dass die Systeme von FPT Software die anspruchsvollen gesetzlichen und branchenspezifischen Anforderungen erfüllen und ein angemessenes Risikomanagement bieten. Das HITRUST-Zertifizierungsprogramm umfasst bundes- und landesweite Vorschriften, Standards und Rahmenwerke sowie einen risikobasierten Ansatz und unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung von Sicherheits- und Datenschutzproblemen durch ein umfassendes und flexibles Rahmenwerk mit vorgeschriebenen und skalierbaren Sicherheitskontrollen.

Die HITRUST-Zertifizierung bietet den bestehenden Kunden von FPT Software verbesserte Sicherheitsgarantien und einen Wettbewerbsvorteil für ihre Aktivitäten. Für potenzielle Kunden positioniert diese Validierung FPT Software als verlässliche Wahl im wettbewerbsintensiven Gesundheitssektor und unterstreicht unser Engagement für strenge Sicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung bester Praktiken.

"Die anhaltende Erteilung der HITRUST r2-Zertifizierung zeigt, dass wir in der Lage sind, die strengen Anforderungen der Weltklasse-Standards für Datenschutz, Cybersicherheit und Risikomanagement im Gesundheitswesen zu erfüllen und zu übertreffen", erklärte Chu Canh Chieu, Head of Global Healthcare Solutions bei FPT Software. "Das Gesundheitswesen ist unser primärer Branchenfokus. FPT Software bemüht sich, gemeinsam mit seinen Partnern Innovationen zu entwickeln, um ein stärker vernetztes, sicheres und effizientes Ökosystem im Gesundheitswesen zu schaffen."

"Mit der HITRUST-Zertifizierung gehört FPT Software zu einer Elitegruppe von Unternehmen weltweit. Diese Zertifizierung gilt aufgrund ihrer umfassenden Kontrollanforderungen, des gründlichen Prüfprozesses und der strengen Überwachung, die Präzision und Zuverlässigkeit gewährleistet, als Goldstandard", sagte Jeremy Huval, Chief Innovation Officer bei HITRUST.

FPT Software hat die risikobasierte 2-Jahres-Zertifizierung (r2) von HITRUST zum ersten Mal 2022 erhalten. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Sektor ist das Unternehmen ein vertrauenswürdiger Partner von mehr als 50 medizinischen Einrichtungen weltweit, darunter IHH Healthcare, BrightInsight und MedAdvisor.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.000 Kunden zusammen, darunter 91 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

