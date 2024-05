Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.05.2024 Kursziel: 60,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Überzeugendes Auftaktquartal untermauert Jahresprognose Uzin Utz hat gestern die Q1-Zahlen vorgelegt. Dabei hat sich unsere jüngste Einschätzung eines Umsatzrückgangs bei gleichzeitiger Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahresquartal vollends erfüllt. In absoluten Zahlen wurden unsere Prognosen umsatz- wie ergebnisseitig sogar übertroffen. [Tabelle] Umsatzrückgang deutlich geringer als befürchtet: In Q1 erzielte Uzin Utz Konzernerlöse i.H.v. 120,0 Mio. EUR, womit die noch von Wachstum geprägte Vorjahresbasis nur leicht unterschritten wurde (-1,0% yoy). Dabei dürfte das Unternehmen in den Kernmärkten (Deutschland, Niederlande, Schweiz) einen etwas stärkeren Gegenwind erfahren haben. Die Wachstums- (USA, UK, Frankreich) und Aspirantenmärkte (u.a. Süd-/Osteuropa) sollten in Summe hingegen leichtes Wachstum erzielt haben. Wir waren in Anbetracht der vor allem in Deutschland deutlich eingetrübten Neubaukonjunktur, der nasskalten Witterung in Mitteleuropa sowie einer geringeren Zahl an Arbeitstagen in Q1 von einem stärkeren Rückgang der Erlöse ausgegangen (MONe: -4,5% yoy auf 115,7 Mio. EUR). Die robuste Topline verdeutlicht u.E. zum einen, dass Uzin Utz über ein hohes Exposure in den Bereichen Sanierung und Non-Residential verfügt, die weniger zinssensibel sein dürften als der (Wohnungs-)Neubau. Zum anderen zeigte sich der Vorstand auch hinsichtlich der Neukundengewinnung sehr zufrieden. Vor dem Hintergrund der soliden Top Line-Entwicklung in Q1 sehen wir Uzin Utz auf Kurs, die bestätigte Erlös-Guidance für FY 2024 (leichtes Umsatzwachstum) zu erreichen, zumal sich die Folgequartale im Vorjahr bereits rückläufig zeigten (Q2/23: -5,2% yoy; Q3/23: -2,9% yoy; Q4/23: -2,1% yoy). Marge nur marginal unter Zielniveau: Auch ergebnisseitig schnitt Uzin Utz bei einem EBIT von 9,5 Mio. EUR (MONe: 8,4 Mio. EUR; Vj.: 7,9 Mio. EUR) überraschend stark ab. Hauptverantwortlich hierfür ist die deutlich geringer als erwartete Materialeinsatzquote von 42,9% (Vj.: 46,5%), die die höhere Personalkostenquote (27,1%; Vj.: 25,9%) überkompensieren konnte. Die operative Marge von 7,9% (MONe: 7,3%) fiel damit um 140 BP besser aus als im Vorjahr und lag nur marginal unter der mittelfristigen Zielsetzung von >8%. Unterm Strich stand trotz eines erwartungsgemäß verschlechterten Finanzergebnisses (-1,3 Mio. EUR; Vj.: -0,7 Mio. EUR) ein Periodenüberschuss von 5,9 Mio. EUR (MONe: 5,2 Mio. EUR; Vj.: 4,9 Mio. EUR). Auch hinsichtlich der Ergebnis-Guidance (leichter Anstieg) sehen wir Uzin Utz damit voll im Soll. Fazit: Uzin Utz hat ein überzeugendes Auftaktquartal hingelegt. Dies eröffnet Spielraum zur Anhebung unserer Prognosen, die wir angesichts des weiterhin herausfordernden Marktumfelds zunächst jedoch unverändert lassen. Wir erachten den Qualitätstitel nach wie vor als günstig bewertet (EV/EBIT 2024e: 8,9x) und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 60,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29785.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °