Original-Research: Wuestenrot & Wuerttembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wuestenrot & Wuerttembergische AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wuestenrot & Wuerttembergische AG Unternehmen: Wuestenrot & Wuerttembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2024 Kursziel: 23,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Wüstenrot erneut als wichtigster Ergebnistreiber - Sachversicherung weiter auf niedrigem Niveau W&W hat heute den Q1-Bericht vorgelegt. Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. Die FY-Guidance wurde indes bestätigt. [Tabelle] Sachversicherung nach zwei Verlustquartalen wieder mit positivem Ergebnisbeitrag: In Q1 konnte W&W im traditionell wichtigsten Segment wieder einen positiven Ergebnisbeitrag i.H.v. 10,5 Mio. EUR ausweisen. Insgesamt fiel der Segmentüberschuss jedoch signifikant unter Vorjahr aus (-56,3% yoy), was teils auf ein niedrigeres Finanzergebnis und anhaltende Inflationsbelastungen zurückzuführen ist. Die Combined Ratio lag bei 95,7% (Q1/23: 92,7%) und verbesserte sich damit im Vergleich zum Gesamtjahr 2023, in dem die Combined Ratio bei 99,7% lag. Aufgrund der deutlich gestiegenen Schadensaufwendungen und der nur schrittweise möglichen Kompensationen durch Prämienerhöhungen erwarten wir eine vollständige Normalisierung des Gewinns weiterhin erst in 2025. Personenversicherung mit solidem Ergebnisbeitrag: Im ersten Quartal erzielte der Geschäftsbereich Personenversicherung ein Segmentergebnis von 14,7 Mio. EUR (+18,4% yoy). Auf Ebene der vertraglichen Servicemarge (VSM) ergab sich in Q1 eine Auflösung von 27 Mio. EUR, dem ein Neugschäft von 6 Mio. EUR entgegenstand. Durch die Anpassung verschiedener Bewertungsparameter lag in Q1 ein positiver Effekt i.H.v. 30 Mio. EUR vor. Insgesamt stieg die VSM in Q1 marginal um 0,6% qoq von 1,592 Mrd. EUR auf 1,601 Mrd. EUR. Wüstenrot profitiert weiter vom hohen Zinsniveau: Mit einem Segmentergebnis i.H.v. 20,1 Mio. EUR (Vj: 20,9 Mio. EUR; -3,9% yoy) konnte der Gewinn im Bereich Wohnen nahezu stabil gehalten werden. Dabei war das Vorjahresquartal noch von positiven Sondereffekten im niedrigen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich beeinflusst. Positiv sind auch das deutlich gestiegene laufende Finanzergebnis (75,0 Mio. EUR, Vj: 43,1 Mio. EUR) sowie die gesunkenen Verwaltungsaufwendungen (87,8 Mio. EUR, Vj: 98,0 Mio. EUR) zu werten. Dementgegen setzte sich der Rückgang im Bausparneugeschäft wie erwartet weiter fort. So ging das Brutto-Bausparneugeschäft um 48,6% yoy auf 3,1 Mrd. EUR zurück. In Q4/23 bzw. Q3/23 lag dieses bei jeweils 3,4 Mrd. EUR. Das (eingelöste) Netto-Bausparneugeschäft lag bei 3,0 Mrd. EUR (Vj: 4,9 Mrd. EUR) und damit ebenfalls unter dem Niveau von Q4/23 bzw. Q3/23 i.H.v. je 3,7 Mrd. EUR. Gleichzeitig verbesserte sich das Kreditneugeschäftsvolumen um 24,4% yoy auf 1,0 Mrd. EUR. Fazit: W&W sieht sich im ergebnisseitig wichtigsten Segment weiterhin mit Gegenwind auf der Kostenseite konfrontiert. Gleichzeitig profitiert der Konzern im Segment Wohnen vom hohen Zinsumfeld. Dieses könnte u.E. auch im Gesamtjahr den wichtigsten Ergebnistreiber darstellen. Mit einem Gewinn von 51,1 Mio. EUR in Q1 sehen wir W&W auf Kurs, die gesteckten Jahresziele (Jahresüberschuss 140 bis 220 Mio. EUR) zu erreichen und bestätigen unsere Prognosen, die in 2024 einen Gewinn von 182,1 Mio. EUR vorsehen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 23,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 