GNW-Adhoc: Duck Creek Technologies hebt angesehene Sponsoren der Formation '24 hervor

^BOSTON, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter

intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung definiert, freut sich, die prominenten Sponsoren bekanntzugeben, die auf der mit Spannung erwarteten Kundenkonferenz Formation '24 an der Spitze der Entscheidungsträger der Versicherungstechnologie stehen werden. Die Veranstaltung findet vom 21. bis 23. Mai 2024 im Omni Dallas Hotel in Dallas, Texas, statt. Duck Creek ist bereit, Insurtech-Führungskräfte und Branchenexperten aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und ein dynamisches Umfeld mit reichlich Bildungs- und Networking-Perspektiven zu schaffen, das sich auf die neuesten Trends und Innovationen konzentriert, die die Versicherungsbranche vorantreiben. ?Dieses Jahr haben wir Sponsorenzusagen in Rekordhöhe von über 60 Mitgliedern unseres Partner-Ökosystems, darunter die Platin-Sponsoren Aggne Global, Coforge, Cognizant und LTIMindtree sowie die Gold-Sponsoren Accenture, Capgemini, Next Level Solutions, Opterrix, PwC, Quadient und Yovant", so Rohit Bedi, Chief Revenue Officer, Duck Creek Technologies. ?Dies unterstreicht das robuste Partner-Ökosystem, das Duck Creek zum Nutzen seiner globalen Kunden kultiviert hat. Wir pflegen feste Beziehungen zu Branchenführern und bieten komplementäre und unverwechselbare Lösungen, um die Erfahrungen unserer gemeinsamen Kunden zu verbessern und zu vereinfachen." Eine vollständige Liste der Sponsoren der Formation '24 finden Sie hier (https://events.duckcreek.com/formation/Sponsors2?ref=eventcorpsite). Die Tagesordnung und die Rednerliste sind jetzt auf der Website der Konferenz verfügbar. Weitere Informationen über die Formation '24 und die Möglichkeit, sich jetzt für die wichtigste Veranstaltung des Jahres anzumelden, finden Sie unter https://www.duckcreek.com/formation/. Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket (https://www.duckcreek.com/product/duck- creek-suite/) verfügbar, und alle sind erhältlich über Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/). Besuchen Sie www.duckcreek.com (http://www.duckcreek.com/), um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/duck-creek-technologies) und X (http://invalid.uri). Medienkontakte: Dennis Dougherty dennis.dougherty@duckcreek.com (mailto:dennis.dougherty@duckcreek.com) °