^PEKING, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Beijing Chaoyang International Tea

Culture Festival 2024 ist vor kurzem im Chaoyang-Park und im Junwangfu-Hotel eröffnet worden und versammelt mehr als 100 Teemarken zu Teepartys, Gedichtvorträgen zum Thema Tee und traditionellen chinesischen Darbietungen, die viele Gäste aus dem In- und Ausland angezogen haben. International Tea Culture Festival Held in Chaoyang, Beijing: A foreign guest experiences tea culture. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2925/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2925/eng) Wenn man das Junwangfu-Hotel betritt, hört man schon von weitem den melodiösen Klang der Guqin. Das malerische, gartenähnliche Gebäude wurde in eine Empfangshalle für Teekultur umgewandelt, die vier verschiedene Bereiche für Ausstellungen und Präsentationen, interaktive Erlebnisse, Einkaufserlebnisse und neue kulturelle Erfahrungen umfasst, die den Besuchern die traditionelle chinesische Teekultur näher bringen. Darüber hinaus gab es besondere Aktivitäten wie Räucherrituale, Ikebana, Hanfu- Vorführungen, Gedichte zum Thema Tee, Teeverkostung und Blumenbestimmung sowie neue Konsumszenarien wie den ?Tea & Coffee Theme Salon" und die ?Sunset Music Party", die jungen Menschen die Möglichkeit boten, sich bei Tee mit Freunden zu treffen. Obwohl im Pekinger Chaoyang-Distrikt kein Tee produziert wird, gehört er zu den Gebieten mit dem höchsten Teekonsum. Sowohl die traditionellen Teehäuser als auch die innovativen Teegetränkegeschäfte stehen in Peking an erster Stelle. Am Tag der Eröffnung des Festivals gab Chaoyang die Teeduft-Tour-Karte heraus, auf der die höchsten Teeduft-Indizes in 12 Geschäftsvierteln verzeichnet sind, darunter CBD, Sanlitun, Wangjing und Shuangjing. In Zukunft wird der Chaoyang-Distrikt die Formen des kulturellen Konsums weiter bereichern, um Pekings Bemühungen zu unterstützen, sich zu einem internationalen Konsumzentrum, einer ?Stadt des Teedufts" und einer ?Gartenstadt" zu entwickeln. Im Chaoyang-Distrikt, der als ?Chinas Spitzenbezirk für auswärtige Angelegenheiten" bekannt ist, befinden sich zahlreiche Botschaften in China, internationale Medien, internationale Organisationen und regionale Zentralen multinationaler Unternehmen. Die Verkostung von chinesischem Tee bietet vielen internationalen Freunden eine einzigartige Erfahrung der chinesischen Kultur und Ästhetik. Außerdem stehen hier Teegetränke aus aller Welt, wie z. B. englischer Schwarztee und argentinischer Mate-Tee, hoch im Kurs. Chaoyang nutzt den Tee als Medium, um Freundschaften zu schließen, und freut sich darauf, Gäste aus der ganzen Welt zu empfangen, um gemeinsam den Duft und den Charme des Tees zu genießen. Quelle: Das Organisationskomitee des Internationalen Teekulturfestivals 2024 im Chaoyang-Distrikt, Peking °