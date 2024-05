Lubrizol kündigt Lubrizol® CV9660 an, eine Low-SAPS-Hochleistungslösung, die mehrere Viskositätsgrade abdeckt

Lubrizol, ein weltweit führender Anbieter von Additiven für die Transportindustrie, hat mit Lubrizol® CV9660 eine neue Low-SAPS Hochleistungs-Schmierstofftechnologie auf den Markt gebracht, die höhere Leistungsniveaus erfüllt und gleichzeitig eine vereinfachte Lösung für mehrere Viskositätsprofile bietet.

Lubrizol® CV9660 demonstrates a deep understanding of evolving market needs, leading the development of innovative solutions that meet and advance the latest standards. (Photo: Business Wire)

Lubrizol® CV9660 wurde formuliert, um die wachsende Nachfrage nach ACEA E8-Schmierstoffen auf dem europäischen Markt zu befriedigen, und beweist ein tiefes Verständnis für die sich entwickelnden Marktbedürfnisse. Das neue Produkt, bei dem das renommierte Hochleistungspolymer Lubrizol® 7077 zum Einsatz kommt, zeichnet sich dadurch aus, dass es mehrere Viskositätsklassen im Hochleistungsbereich abdeckt, um eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen, die Effizienz zu steigern und einen Mehrwert zu bieten.

"Low-SAPS-Schmierstoffe für den Hochleistungsbereich stellen für unsere Kunden eine Herausforderung dar", sagt Alex Brewster, Lubrizol Hochleistungs-Produktmanager, Europa. "Viskositätsklassen, Grundöle und Additivpakete schaffen Komplexität im Betrieb der Ölvermarkter und in der Produktpalette selbst. Wir freuen uns, dass wir für diese Herausforderung eine Lösung mit exponentiellen Vorteilen entwickelt haben."

Lubrizol® CV9660 reiht sich in eine Reihe von Produkten ein, die den vielfältigen Anforderungen des Hochleistungsmarktes gerecht werden, und stärkt den Ruf von Lubrizol in der Branche als Anbieter von Komplettlösungen.

Erfahren Sie mehr über Lubrizol® CV9660: Innovative Hochleistungs-Additivtechnologie für OEM-Hardwareschutz. ( https://go.lubrizol.com/z5hhpz4g )

Über The Lubrizol Corporation

The Lubrizol Corporation, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein Spezialchemieunternehmen, dessen Wissenschaft nachhaltige Lösungen liefert, die die Mobilität fördern, das Wohlbefinden verbessern und das moderne Leben bereichern. Lubrizol wurde 1928 gegründet und besitzt und betreibt mehr als 100 Produktionsstätten, Vertriebs- und technische Büros auf der ganzen Welt und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Lubrizol.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

Sarah Rowley, Regionale Marketingmanagerin, LZA Europa

Sarah.rowley@lubrizol.com