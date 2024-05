S&P 500® - Ein Schlüsselchart: Gestern wie heute!

Die Rahmenbedingungen in Form der grundsätzlichen Marktverfassung sowie der Saisonalität stimmen also. Im nächsten Schritt möchten wir uns etwas konkreter die Chartverläufe von S&P 500®, DAX® und Co. anschauen. Den langfristigen Chartverlauf der amerikanischen Standardwerte hatten wir in den letzten Jahren immer wieder als absoluten Schlüsselchart bezeichnet und das ist er auch weiterhin! In den letzten Jahren hatten wir stets die Kombination aus der 38-Monats-Linie und dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 4.373/4.308 Punkten) als strategische Risikobegrenzung angeführt. Mittlerweile kann der Stop-Loss auf das Niveau des alten Allzeithochs vom Januar 2022 bei 4.819 Punkten nachgezogen werden. Vor allem im Rahmen der Erstellung unseres Jahresausblicks analysieren wir oftmals auch die höchste aller Zeitebenen. Da wir heute bewusst auf das „große Bild“ abstellen, halten wir auch an dieser Tradition fest. Dafür gibt es zudem handfeste charttechnische Gründe, denn bei 4.800 Punkten hat der S&P 500® in den letzten drei Jahren jeweils seine Jahreshochs ausgeprägt. D. h. die höchste aller Zeitebenen untermauert die Bedeutung des diskutierten strategischen Risikolevels.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

