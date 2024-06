DAX® - Unterstützung erfolgreich getestet?

Nach einem überaus erfolgreichen Start in das Börsenjahr 2024 steht das 2. Quartal bisher eindeutig im Zeichen einer klassischen Konsolidierung. So tritt der DAX® seit Ostern letztlich auf der Stelle. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in der Ausbildung einer Tradingrange nieder. Schließlich pendelten die deutschen Standardwerte zuletzt mehrfach zwischen gut 18.800 Punkten und knapp 18.300 Punkten hin und her. Damit sind wir beim derzeit entscheidenden „support“: Die jüngsten Tiefs bei 18.394/18.366 Punkten bzw. die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.349 Punkten) bilden kurzfristig einen wichtigen Haltebereich. Die beschriebene Bastion wird kurzfristig noch durch das untere Bollinger Band (akt. bei 18.404 Punkten) verstärkt. Apropos Bollinger Bänder: Die Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators liegen weiterhin lediglich 470 Punkte auseinander, wenngleich die untere Leitplanke sich gerade wieder nach unten öffnet. In der Vergangenheit stellte diese Extremkonstellation oftmals den idealtypischen Nährboden für den nächsten Trendimpuls dar. Umso wichtiger ist es, den angeführten Haltebereich zu verteidigen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.