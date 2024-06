DAX® - Drei rote Wochenkerzen – Muster wirkt!

Das Wochenende nutzen wir, um mal wieder den Wochenchart der deutschen Standardwerte zu analysieren. Mehrere charttechnische Aspekte springen in dieser Frist ins Auge: In jeder der letzten fünf Wochen hat sich der DAX® mit der Marke von 18.800 Punkten auseinandergesetzt. Seit Mitte Mai hat das Aktienbarometer in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Auffällig sind darüber hinaus die drei roten Wochenkerzen in Folge. Ein Phänomen, auf das wir an dieser Stelle bereits des Öfteren hingewiesen haben, und auch dieses Mal eröffnete eine solch seltene Durststrecke die erhofften Erholungschancen. Derartige Dürreperioden signalisieren demnach eher antizyklische Chancen. Dagegen mahnen die quantitativen Indikatoren zur Vorsicht. Während der RSI eine negative Divergenz ausweist, droht der trendfolgende MACD in den nächsten Wochen ein negatives Schnittmuster zu generieren. Die jüngsten Tiefs bei 18.394/18.366 Punkten bzw. die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.349 Punkten) definieren kurzfristig einen ersten wichtigen Haltebereich. Im strategischen Kontext markiert dagegen die Trendlinie (akt. bei 17.864 Punkten), welche die verschiedenen Hochs seit 2015 verbindet, eine absolute Kernunterstützung.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

