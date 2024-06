DAX®-Kursindex - Ein absoluter Schlüsselchart

Gestern musste der DAX® deutliche Kursabschläge verkraften. Bemerkenswert ist dabei die gestrige Hoch-Tief-Spanne von fast 380 Punkten, was der größten täglichen Schwankungsbreite des Investmentjahrgangs 2024 entspricht. Übergeordnet steht das 2. Quartal im Zeichen einer klassischen Konsolidierung, denn per Saldo notieren die deutschen Standardwerte seit Ostern sogar „unter Wasser“. Als zusätzliche Orientierungshilfe möchten wir heute den DAX®-Kursindex analysieren. Ohne Berücksichtigung der Dividenden haben die deutschen „blue chips“ von März bis Mai drei Monate in Folge wichtige Hochs bei gut 7.300 Punkten ausgeprägt. Dabei verblieb die Mai-Monatskerze allerdings innerhalb des Pendants des Vormonats, sodass sich ein klassischer „inside month“ ergibt. Im bisherigen Verlauf des Junis wiederholt sich dieses Phänomen. Doch noch ein weiterer Aspekt fällt ins Auge: Das jüngste Allzeithoch im Performanceindex (18.893 Punkte) wird nicht durch den DAX®-Kursindex bestätigt. Eine Auflösung der beschriebenen Innenstäbe dürfte für die nächste große Richtungsentscheidung sorgen. Diese These bringt uns nahtlos zur strategischen Absicherung: Die alten Rekordstände bei 6.800 Punkten sind als „Katastrophenstopp“ beim DAX®-Kursindex prädestiniert.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.