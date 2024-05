Microsoft wirbt für neue Tools zur Entwicklung von KI-Software

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seattle (Reuters) - Microsoft will Programmierer mit neuen Tools dazu ermuntern, KI-Technologien in seine Windows-Software einzubauen.

Dazu warb Microsoft-Chef Satya Nadella am Dienstag auf einer Entwicklerkonferenz in Seattle für neue Programmier-Schnittstellen (APIs). Die neuen APIs sollen es Programmierern leichter machen, die von Microsoft angebotene KI-Technologie zu nutzen. Das Unternehmen konkurriert mit Alphabet, Amazon und Apple um die Vorherrschaft in dem Bereich.

Konkret geht es bei den neuen Tools um neue Funktionen der Microsoft KI-Software Copilot, die für Anwendungen wie E-Mails oder Teams gedacht sind. Google stellte auf seiner Entwicklerkonferenz in der vergangenen Woche eine ähnliche Reihe von KI-Tools vor, die bei der Nutzung von Büroanwendungen helfen sollen.

Die Aktien von Microsoft legten am Dienstag rund ein Prozent zu auf ein Rekordhoch von knapp 433 Dollar.

(Bericht von Max Cherney, Yuvraj Malik und Stephen Nellis. Geschrieben von Nette Nöstlinger, redigiert von Ralf Bode.)