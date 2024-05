Sunak - Parlamentswahl in Großbritannien in zweiter Jahreshälfte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - In Großbritannien wird nach den Worten von Premierminister Rishi Sunak in der zweiten Jahreshälfte ein neues Parlament gewählt.

Der Konservative äußerte sich am Mittwoch, als er nach Gerüchten über eine Abstimmung im Sommer gefragt wurde. Ein konkretes Datum nannte Sunak nicht.

Sunak und seine Konservative Partei stehen derzeit erheblich unter Druck. Bei den Kommunalwahlen Anfang Mai hatten die Tories eine schwere Niederlage erlitten. Die oppositionelle Labour-Partei gewann einen Parlamentssitz in Nordengland und die Kontrolle über zahlreiche Stadträte. Damit erhöhte sich der Druck auf Sunak, die für die zweite Jahreshälfte erwartete Parlamentswahl vorzuziehen. Bis Januar 2025 muss ein neues Parlament gewählt werden. In landesweiten Umfragen liegt Labour etwa 20 Prozentpunkte vor den Tories. Der Konservativen Partei droht damit nach 14 Jahren ein Ende an der Regierung.

