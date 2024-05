^QINGDAO, China, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 48. Internationalen Museumstag am 18. Mai veröffentlichten die Art Exhibitions China und Oriental Outlook gemeinsam den Bericht zur Bewertung des Einflusses der nationalen Museen (Ausstellungen) im Ausland im Jahr 2023. In dieser Liste der 100 besten Museen, zu der auch das Palastmuseum und das Chinesische Nationalmuseum gehören, sticht das Tsingtao-Biermuseum als einziges Museum einer Unternehmensmarke hervor. Tsingtao Beer Museum (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2938/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2938/ger) Tsingtao-Bier, eine weltweit bekannte chinesische Marke, die vor 121 Jahren gegründet und in 120 Länder exportiert wird, ist bei Verbrauchern auf der ganzen Welt beliebt. Das Tsingtao-Biermuseum befindet sich im Geburtsort des Tsingtao- Biers und erzählt die Geschichte der Marke und verkörpert die Essenz der Tsingtao-Bierkultur. Mit seinem Markenerbe, das die Zeit überdauert hat, ist es ein zeitloses Wahrzeichen und ein Symbol der Stadt, das sich tief in das Gedächtnis der Öffentlichkeit eingegraben hat. Die Besucher des Tsingtao-Biermuseums können nicht nur Bier trinken, sondern sich auch mit bierhaltigen Speisen, Unterkünften und Aktivitäten verwöhnen lassen. Tauchen Sie ein in die 121-jährige Geschichte, um die Handwerkskultur zu erleben; probieren Sie verschiedene Biersorten, um einen Eindruck von der Innovation der Marke zu bekommen; genießen Sie ein cremiges Biereis, wenn Sie müde sind, ein reichhaltiges Bierhefebrot, wenn Sie hungrig sind, einen anregenden frischen Weinfrüchtetee, wenn Sie durstig sind, und nehmen Sie ein kreatives Souvenir der Bierkultur mit nach Hause, bevor Sie abreisen. Dieses Reiseziel bietet ein frisches und dynamisches Biererlebnis aus einer Hand für globale Verbraucher. Unter den chinesischen Marken, die in die Welt hinausgehen, hat sich Tsingtao- Bier aufgrund seines hervorragenden Geschmacks und seiner kontinuierlichen Innovation als kultureller Botschafter erwiesen. Seit 2019 haben Forschungseinrichtungen wie Art Exhibitions China, Oriental Outlook und digitale Technologieunternehmen die kontinuierliche Veröffentlichung des Berichts zur Bewertung des Auslandseinflusses von Nationalmuseen (Ausstellungen) vier Jahre in Folge unterstützt, um umfassende Bewertungen von nationalen Museen der ersten Ebene durchzuführen, mit insgesamt über zehn Millionen Aufrufen. Quelle: Tsingtao-Biermuseum °