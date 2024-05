Volkswagen-Finanzchef - Verhandeln über Partnerschaften in Indien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Volkswagen verhandelt nach den Worten von Finanzchef Arno Antlitz derzeit konkret über zusätzliche Partnerschaften in Indien.

Dabei gehe es um die gemeinsame Produktion von Fahrzeugen, sagte er am Donnerstag auf der Reuters-Konferenz Automotive Europe in München. "Wir sind in sehr guten Gesprächen", sagte er. "Es ist sehr, sehr konkret."

Der indische Markt stelle eine klare Chance für den Konzern dar, betonte Antlitz. Man dürfe das Potenzial von Indien nicht unterschätzen, insbesondere angesichts des Handelsstreits zwischen den USA und China. Das Unternehmen verfügt in Indien über ein größeres Werk in Pune und eine kleinere Produktionsstätte in Aurangabad. Insgesamt laufen dort etwa 250.000 Fahrzeuge jährlich vom Band, überwiegend Modelle für den indischen Markt. Die Federführung für das Indien-Geschäft von Volkswagen liegt bei der tschechischen Tochter Skoda.

Zuletzt hatte Volkswagen im Februar eine Zusammenarbeit mit dem indischen Autobauer Mahindra vereinbart. Demnach liefert der Wolfsburger Autobauer verschiedene Komponenten seiner Fahrzeugplattform MEB an Mahindra. Der indische Autobauer sei dabei der erste externe Partner, der auch das Batteriekonzept von Volkswagen nutze.

(Bericht von Joe White und Chris Steitz, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)