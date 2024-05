EQS-News: Vita 34 steigert Ergebnis und operativen Cashflow im ersten Quartal deutlich

EQS-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Vita 34 steigert Ergebnis und operativen Cashflow im ersten Quartal deutlich



31.05.2024 / 08:33 CET/CEST

Vita 34 steigert Ergebnis und operativen Cashflow im ersten Quartal deutlich

Umsatzerlöse erhöhen sich um 3,6 Prozent auf 18,6 Mio. EUR

EBITDA mit 1,5 Mio. EUR mehr als verfünffacht

Operativer Cashflow verdoppelt sich auf 4,0 Mio. EUR

Prognose für Gesamtjahr 2024 bekräftigt

Leipzig, 31. Mai 2024 – Die Vita 34 AG, die führende Zellbank Europas und drittgrößte der Welt, ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2024 gestartet. Während sich das Neukundengeschäft vor dem Hintergrund des Marktumfelds weiterhin als herausfordernd darstellt, entwickelte sich das Geschäft mit Vertragsverlängerungen aus Vertragsbeständen wie erwartet wesentlich positiver. Gleichzeitig zeichnet sich bei Neukunden ein Trend zur Auswahl höherwertiger Produktpakete ab.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Berichtszeitraum auf 18,6 Mio. EUR und lagen damit 3,6 Prozent über Vorjahr (Q1 2023: 17,9 Mio. EUR). Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) erhöhte sich infolge einer spürbar gestiegenen Nachfrage nach Vertragsverlängerungen deutlich und lag mit 18,0 Mio. EUR 13,6 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1 2023: 15,9 Mio. EUR). Der hiervon auf jährlich wiederkehrende Zahlungen entfallende Betrag belief sich auf 5,7 Mio. EUR (Q1 2023: 5,2 Mio. EUR). „Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2024 haben wir uns für die Einführung einer neuen Kennzahl in unserem Reporting entschieden, die unsere tatsächliche Unternehmensentwicklung vor dem Hintergrund der komplexen Rechnungslegung nach IFRS 15 transparenter machen soll“, erklärt Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. „Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) soll entsprechend einen Eindruck vermitteln, wie sich unserer Unternehmen aus rein operativer Sicht vor Abgrenzung von Umsätzen nach IFRS entwickelt hat. Wir glauben, dass das richtige Verhältnis von jährlich wiederkehrenden und vorauszahlenden Kunden ein Schlüsselfaktor für den zukünftigen Erfolg von Vita34 ist.“

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zeigte sich mit 1,5 Mio. EUR wesentlich gegenüber dem Vorjahr erhöht (Q1 2023: 0,3 Mio. EUR). Der deutliche prozentuale Anstieg ist neben einer fortgesetzten Kostendisziplin im laufenden Geschäftsjahr im Wesentlichen auf die ergebnisreduzierenden Sondereffekte im Vorjahreszeitraum zurückzuführen.

„Die Geburtenzahlen in unseren Kernmärkten zeigen sich auch im bisherigen Jahresverlauf 2024 auf niedrigem Niveau“, erklärt Vorstand Jakub Baran. „Über Preiserhöhungen und einen Trend zur Auswahl höherwertiger Produktpakete seitens unserer Kunde ist es uns jedoch gelungen, den Effekt umsatzseitig zu überkompensieren. Parallel dazu entwickelt sich zum Beispiel unser Standort in Dubai, der im vierten Quartal 2023 eröffnet wird, sehr dynamisch weiter.“

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar:

IFRS, in TEUR Q1 Q1 2024 2023 ∆ Umsatzerlöse 18.557 17.904 3,6% Bruttoergebnis 6.962 5.681 22,6% EBITDA 1.548 272 468,8% EBITDA-Marge [%] 8,3 1,5 EBIT -663 -1.813 63,4% Periodenergebnis -622 -3.040 79,5% Ergebnis je Aktie [in EUR] -0,05 -0,18 72,2% Operativer Cashflow 3.979 1.974 101,6% Liquide Mittel

(vs. 31.12.2023) 15.111 17.416 -13,2%

Weiterhin legt das Unternehmen ein besonderes Augenmerk auf die Kostenstrukturen in den Bereichen Verwaltung, Marketing und Vertrieb. Nachdem die Kosten für Vertrieb im ersten Quartal vor dem Hintergrund eines leicht schwächer als erwarteten Neukundengeschäfts rückläufig waren sowie aufgrund der gestiegenen Zahl von Vertragsverlängerungen, zeigte sich der operative Cashflow im Berichtszeitraum mit 4,0 Mio. EUR deutlich verbessert. Die liquiden Mittel zeigten im Wesentlichen infolge der Rückführung von Kreditlinien mit 15,1 Mio. EUR gegenüber dem Jahresultimo 2023 reduziert. Insgesamt spiegelt sich die hohe Nachfrage nach Vertragsverlängerungen im ersten Quartal in einer weiterhin soliden Finanzlage der Unternehmensgruppe wider. In Anbetracht der aktuell noch nicht geklärten Lizenzsituation in den neuen Geschäftsbereichen Zell- & Gentherapien und CDMO wurden die diesbezüglichen Investitionen im ersten Quartal 2024 weiterhin limitiert.

Vor dem Hintergrund der insgesamt den Erwartungen entsprechenden Geschäftsentwicklung im ersten Quartal bekräftigt der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr. Entsprechend erwartet der Vorstand für 2024 einen Umsatz zwischen 81 und 88 Mio. EUR bei einem EBITDA zwischen 6,5 und 8,0 Mio. EUR. Die Prognose basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP) im Vergleich zum 29. April 2024.

Der Vorstand der Vita 34 AG steht institutionellen Investoren, Analysten und Pressevertretern am 4. Juni um 15:00 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz für ergänzende Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung zur Verfügung. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations (ir@vita34.de).

Kontakt:

Vita 34 AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 487920

E-Mail: ir@vita34.de

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Aufgrund der Erweiterung seines Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM plant das Unternehmen, in Zell- und Gentherapien und CDMO zu investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt.

