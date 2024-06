EQS-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: edding AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

EQS-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

edding Aktiengesellschaft: edding AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 10 Prozent des Grundkapitals



03.06.2024 / 18:11 CET/CEST

Der Vorstand der edding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den edding-Vorzugsaktionären ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 107.321 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Vorzugsstückaktien der edding AG (ISIN DE0005647937) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 5,00 je Aktie und von insgesamt bis zu EUR 536.605,00 zu unterbreiten. Dies entspricht einem Anteil von bis zu 10,00% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 5.366.095,00.

Der Angebotspreis je zum Rückkauf angebotener edding-Vorzugsstückaktie beträgt EUR 39,00 und entspricht einem Aufschlag von knapp 20%, bezogen auf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Vorzugsstückaktien der Gesellschaft in der Eröffnungsauktion im Handel der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots, wobei nur Tage berücksichtigt werden, an denen es an der Börse Frankfurt zu Umsätzen kam. Die zu erwerbenden Aktien können zu allen im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Juni 2023 genannten Zwecken verwendet werden. Sie sollen eingezogen werden.

Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt am 10. Juni 2024 um 00:00 Uhr (MESZ) und endet am 25. Juni 2024 um 24:00 Uhr (MESZ).

Sofern im Rahmen des Rückkaufangebots mehr als 107.321 edding-Vorzugsstückaktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, wobei Angebote mit Stückzahlen bis zu 100 Aktien bevorrechtigt angenommen werden.

Die weiteren Einzelheiten des Rückkaufangebots sind in der Angebotsunterlage enthalten, die in den kommenden Tagen auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.edding.com) im Abschnitt “Investor Relations / Aktienrückkauf 2024” und im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird.

Über die edding AG: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen hat im Jahr 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 160,8 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet. Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowierfarbe. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Im Zuge der aktuellen strategischen Transformation rückt nachhaltiges Handeln für die edding Gruppe noch stärker in den Mittelpunkt: Als profit-for Unternehmen sieht die edding Gruppe wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr als das Hauptziel, sondern als eine Ressource, um seinen Beitrag zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Hausforderungen leisten zu können.

Ahrensburg, 3. Juni 2024

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Kontakt:

edding Aktiengesellschaft

Herr Sönke Gooß (Vorstand/Finanzen)

Tel.: +49 (0)4102 808 200

Fax.: +49 (0)4102 808 204

E-Mail: investor@edding.de

