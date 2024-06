GNW-Adhoc: IXOPAY ernennt Brady Harris zum CEO zur Beschleunigung des Wachstums im globalen Zahlungsverkehr

^TULSA, Oklahoma, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IXOPAY hat heute die Ernennung von Brady Harris, einem Veteranen der Branche, zum neuen CEO bekanntgegeben. Seine Ernennung steht im Einklang mit der kürzlich erfolgten Fusion von IXOPAY und TokenEx, die einen bedeutenden Wandel in der Zahlungsbranche hin zu einem Multi-Verarbeiter-Zahlungsmodell verdeutlicht, das Händlern und Fintech-Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Zahlungsstrategien zu verbessern und zu diversifizieren. Das Unternehmen dankt dem scheidenden CEO Marc Olesen für seine Leitung und seine Beiträge. Harris, der auf Glassdoor als einer der Top-3-CEOs landesweit eingestuft wird, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und hatte zuvor leitende Führungspositionen in den Bereichen FinTech, Zahlungsverkehr und SaaS inne. Als CEO von Dwolla überwachte er das rasche Wachstum des jährlichen Zahlungsvolumens von 10 auf 70 Milliarden USD, während er monatlich 1,5 Millionen neue Nutzer hinzugewinnen konnte. Vor seiner Tätigkeit bei Dwolla war er als President von Payscape maßgeblich an der Fusion mit Payroc beteiligt, aus der ein globaler Full-Service-Zahlungsanbieter mit über 1.000 Mitarbeitern in 13 Niederlassungen weltweit hervorging, der in 46 Ländern tätig ist und 150.000 Unternehmen bedient. Seine Erfahrung mit Fusionen, Übernahmen und der Skalierung von Unternehmen bis hin zu erfolgreichen Exits unter Private-Equity-Sponsoren ist der Schlüssel für die Positionierung von IXOPAY als One-Stop-Lösung in der Zahlungsbranche. Durch die Fusion ist eine Plattform entstanden, die Omnichannel-Tokenization, Zahlungsorchestration und Kartenlebenszyklusmanagement anbieten kann. Die Fusion trägt dem Bedarf an Redundanz, geografischer Ausdehnung und Gebührenverhandlungsmöglichkeiten Rechnung, die Einzelverarbeitersystemen fehlen. ?Die Zahlungsverkehrstechnologie entwickelt sich rasant weiter, und IXOPAY ist bereit, diese Entwicklung anzuführen", so Harris. ?Die Integration von Tokenisierung und Orchestrierung ermöglicht es uns, eine Plattform anzubieten, die nicht nur die Verarbeitung mehrerer Zahlungen unterstützt, sondern auch die Entwicklung innovativer Dienste fördert." ?Unter der Führung von Herrn Harris ist IXOPAY in der Lage, neue Maßstäbe im Zahlungssektor zu setzen", so Vik Verma, Vorsitzender des Verwaltungsrats. ?Unsere mutige Strategie setzt auf Skalierbarkeit, Sicherheit und bahnbrechende Fortschritte, die den Zahlungsverkehr neu definieren werden." Harris und das IXOPAY-Team nehmen an der Money 20/20 (https://www.money2020.com/) Europe diese Woche in Amsterdam teil. Sie werden das erweiterte Angebot nach der Fusion vorstellen, einschließlich der Fortschritte in den Bereichen Zahlungsorchestration, Tokenisierung, Risikomanagement und Kartenlebenszyklusmanagement. Besuchen Sie uns auf der RAI Amsterdam am Stand 8a202 und erfahren Sie, wie diese Entwicklungen die Zukunft des Zahlungsverkehrs gestalten werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nicholas Mueller SVP, Marketing n.mueller@ixopay.com Über IXOPAY IXOPAY, ein TokenEx-Unternehmen, ist eine führende Plattform für die Orchestrierung von Zahlungen, die eine flexible und unabhängige Zahlungslösung für die Verwaltung aller Zahlungsdienste an einem Ort bietet. Nach der kürzlich erfolgten Fusion mit TokenEx ist IXOPAY in der Lage, seine Dienstleistungen weltweit zu erweitern und erweiterte Fähigkeiten in der Zahlungsabwicklung sowie fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen anzubieten. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2750a812- 2a7a-420b-82b4-614b2f1eeb5c °